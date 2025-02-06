Galatasaray, Cuesta transferini açıkladı: İşte maliyeti!
Galatasaray, Genk'ten Carlos Cuesta'yı transfer ettiğini açıkladı. Sarı kırmızılılar transfer için 8 milyon Euro ödeyecek.
Galatasaray, Genk'ten Carlos Cuesta transferini açıkladı.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın transferi konusunda, kulübü K. Racing Club Genk 322 VZW ile anlaşmaya varılmıştır.
Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış taksitler halinde toplam net 8.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Buna göre oyuncuya:
2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için net 650.000 EUR
2025-2026 sezonu için net 1.450.000 EUR
2026-2027 sezonu için net 1.550.000 EUR
2027-2028 sezonu için net 1.650.000 EUR garanti ücret ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Etiketler: #galatasaray #Carlos Cuesta #transfer
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