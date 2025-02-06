Galatasaray, Cuesta transferini açıkladı: İşte maliyeti!

Galatasaray, Genk'ten Carlos Cuesta'yı transfer ettiğini açıkladı. Sarı kırmızılılar transfer için 8 milyon Euro ödeyecek.

Galatasaray, Cuesta transferini açıkladı: İşte maliyeti!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.02.2025 - 22:22

Galatasaray, Genk'ten Carlos Cuesta transferini açıkladı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın transferi konusunda, kulübü K. Racing Club Genk 322 VZW ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış taksitler halinde toplam net 8.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre oyuncuya:

2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için net 650.000 EUR

2025-2026 sezonu için net 1.450.000 EUR

2026-2027 sezonu için net 1.550.000 EUR

2027-2028 sezonu için net 1.650.000 EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Etiketler: #galatasaray #Carlos Cuesta #transfer

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