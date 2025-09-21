Cumhuriyet Gazetesi Logo
Panathinaikos-Olympiakos maçında kazanan çıkmadı!

Panathinaikos-Olympiakos maçında kazanan çıkmadı!

21.09.2025 23:42:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Panathinaikos-Olympiakos maçında kazanan çıkmadı!

Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Panathinaikos ile 1-1 berabere kaldı.

Yunanistan Süper Ligi'nin 4. haftasındaki derbide Panathinaikos sahasında Olympiakos'u ağırladı.

Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçın ikinci yarısına Panathinaikos hızlı başladı ve 48. dakikada Cyriel Dessers ile 1-0 öne geçti.

Olympiakos'ta milli futbolcu Yusuf Yazıcı 68. dakikada oyuna dahil oldu.

Konuk ekip 90+2'de Mehdi Taremi'nin asistinde eski Hataysporlu Ayoub El Kaabi ile eşitliği yakaladı ve maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla birlikte galibiyeti bulunmayan Panathinaikos 2 puanla 12. sırada yer alırken. Olympiakos ise 10 puanla liderliğe yükseldi.

Ligin sonraki haftasında Panathinaikos deplasmanda Panetolikos ile karşılaşacak. Olympiakos ise sahasında Levadiakos'u ağırlayacak.

İlgili Konular: #Yusuf Yazıcı #Olympiakos #Panathinaikos

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de Nelson Semedo'dan sitem: 'Herkesin aynaya bakması gerekiyor'
Fenerbahçe'de Nelson Semedo'dan sitem: 'Herkesin aynaya bakması gerekiyor' Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Nelson Semedo, 1-1 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçının ardından görüşlerini aktardı.
Fenerbahçe'de Anderson Talisca Kasımpaşa'ya karşı 'sıfır' çekti!
Fenerbahçe'de Anderson Talisca Kasımpaşa'ya karşı 'sıfır' çekti! Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca'nın 1-1 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçındaki performansı dikkat çekti.
Fenerbahçe'de Marco Asensio'dan fiziksel durumu hakkında açıklama!
Fenerbahçe'de Marco Asensio'dan fiziksel durumu hakkında açıklama! Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncusu Marco Asensio, 1-1 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçının ardından görüşlerini aktardı.