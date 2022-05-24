Ergin Ataman: Hedefimizi tamamen Türkiye Şampiyonluğu'na çevirdik

24 Mayıs 2022 Salı, 22:47

ING Basketbol Süper Ligi'inde Pınar Karşıyaka'yı eleyip yarı finale yükselen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.

83-68 kazanılan Karşıyaka maçı sonrası konuşan Ataman, "Tabii ki bizim için kolay bir maç değildi. Oyuncularımı kutluyorum. Final Four yorgunluğundan sonra konsantre olmak zordu ama çok karakterli bir takımız. Şimdi hedefimizi tamamen Türkiye Şampiyonluğu'na çevirdik. Pınar Karşıyaka da iyi mücadele etti ama gücümüzü sahaya ikinci yarıda yansıttık. Galatasaray Nef ile güzel bir atmosferde, iyi bir seri oynayacağız. Çok ciddi bir çıkış gösterdiler, onları kutluyorum. İyi olan taraf finale çıkacak" ifadelerini kullandı.