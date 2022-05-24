Sivasspor, Kayserispor maçı için İstanbul'a gitti
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor, 26 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlı ekip, oynanacak maç öncesi 24 kişilik kafileyle İstanbul'a gitti.
Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor, 24 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan hareket etti.
Sivasspor kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:
"Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Koray Altınay, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Ahmet Oğuz, Dimitrios Goutas, Özkan Yiğiter, Hakan Arslan, Jorge Felix, Isaac Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Sefa Yılmaz, Kerem Atakan Kesgin, Fredrik Ulvestad, Max Gradel, Fayçal Fajr, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Moussa Konate."
Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor, 26 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak.
Video Haberler
- Kayseri'de bir kişi kahvehanede bıçakla öldürüldü
- Zeytinburnu'nda 'kaçak göçmen' operasyonu
- Canlı yayındaki çıkışı yorumladı
- Çok Güzel Hareketler'den 'konut krizine' gönderme
- HES yapılacaktı: Mahkeme sonuçlanmadan ağaçlar kesildi
- 'Troller' ortaya atmıştı, Bahçeli tekrarladı
- Dünyaca ünlü Türk doktordan 'Stres' uyarısı
- Pedlere 'indirim' zam olarak yansıdı
- Lahmacun Bodrum'da 200, Gaziantep'te 10 TL
- Tekirdağ merkezli fuhuş operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Saat 22.00'de 'kaçış planı' açıklayacak
- 5 asker şehit
- 'Üçüncü ittifak geliyor, sıkı dursunlar'
- Pakize Suda ile ilgili üzücü haber
- Koç-ROK tartışmasının sahne arkası
- Ali Koç'tan canlı yayında sert çıkış!
- 'Troller' ortaya atmıştı, Bahçeli tekrarladı
- AKP'den ilk yanıt geldi
- Merkez Bankası hakkında kritik iddia
- İkinci turdaki oy tercihini değiştirdi!