Çaykur Rizespor’da Yusuf Sarı ayrıldı
Süper Lig'de küme düşen Çaykur Rizespor’da sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Sarı, takımdan ayrıldı.
Çaykur Rizespor’da sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Sarı, takımdan ayrıldı.
Çaykur Rizespor Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Yusuf Sarı ile imzalanan sözleşmenin süresi dolmuştur. Yusuf Sarı'ya kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz” denildi.
Profesyonel futbolcumuz Yusuf Sarı ile imzalanan sözleşmenin süresi dolmuştur.— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) May 24, 2022
Yusuf Sarı'ya kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz. pic.twitter.com/UeNN8Gxj6C
Sarı, 9 Ocak'ta Trabzonspor’dan yeşil-mavili takıma transfer olmuştu.
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