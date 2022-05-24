Çaykur Rizespor’da Yusuf Sarı ayrıldı

24 Mayıs 2022 Salı, 21:50

Çaykur Rizespor’da sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Sarı, takımdan ayrıldı.

Çaykur Rizespor Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Yusuf Sarı ile imzalanan sözleşmenin süresi dolmuştur. Yusuf Sarı'ya kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz” denildi.

Profesyonel futbolcumuz Yusuf Sarı ile imzalanan sözleşmenin süresi dolmuştur.



Yusuf Sarı'ya kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz. pic.twitter.com/UeNN8Gxj6C — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) May 24, 2022

Sarı, 9 Ocak'ta Trabzonspor’dan yeşil-mavili takıma transfer olmuştu.