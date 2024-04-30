Ergin Atamanlı Panathinaikos, Final Four'u zora soktu

EuroLeague Play-Off karşılaşmasında Maccabi Tel-Aviv, Ergin Atamanlı Panathinaikos'u 85-83 yendi.

AA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 22:30
Ergin Atamanlı Panathinaikos, Final Four'u zora soktu
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Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika Tel Aviv, Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 85-83 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 23-11 önde geçen ev sahibi Maccabi Playtika Tel Aviv, devre arasına 46-37 üstün gitti.

İsrail ekibi, ikinci yarıda skora ortak olmaya çalışan Panathinaikos AKTOR karşısında üçüncü çeyreği de 67-56 önde bitirdi. Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR, bir ara 18 sayı geriye düştüğü maçın son dakikasında skoru eşitlemeyi başardı: 83-83. Maccabi Playtika Tel Aviv, bitime 2 saniye kala Lorenzo Brown'ın serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla 85-83 galip geldi ve play-off çeyrek final serisinde 2-1 üstünlük yakaladı.

Maccabi Playtika Tel Aviv'de Josh Nebo 22 sayı ve 9 ribaunt, Lorenzo Brown 16 sayı ve 8 asistle galibiyetin mimarları oldu.

Panathinaikos AKTOR'da Kendrick Nunn'ın 25 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. İkinci maçta 29 sayıyla yıldızlaşan Kostas Sloukas ise bu karşılaşmada skor üretemedi.

Üç galibiyete ulaşan tarafın Dörtlü Final'e kalacağı serinin 4. maçı, 2 Mayıs Perşembe günü yine Maccabi Playtika Tel Aviv'in ev sahipliğinde oynanacak.


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