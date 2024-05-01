Ergin Ataman'dan yenilgi açıklaması: 'Ne olduğunu bilmiyorum'

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Maccabi Tel Aviv maçının ardından görüşlerini aktardı. Ataman, "Maccabi kazandı, durum 2-1. Ne olduğunu bilmiyorum, benim için de açıklaması kolay değil" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2024 - 09:46
Ergin Ataman'dan yenilgi açıklaması: 'Ne olduğunu bilmiyorum'
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Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, 85-83 kaybettikleri Maccabi Tel Aviv maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Son topu kaçırdık. Ondan öncesinde son iki saniyede aptalca bir faul yaptık, sonrasında da maç topunu kaçırdık. Sonuç olarak Maccabi kazandı, durum 2-1. Ne olduğunu bilmiyorum, benim için de açıklaması kolay değil. Maça şaşırtıcı bir başlangıç yaptık, ilk yarıda iyi basketbol oynamadık."


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