Ergin Ataman'dan yenilgi açıklaması: 'Ne olduğunu bilmiyorum'
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Maccabi Tel Aviv maçının ardından görüşlerini aktardı. Ataman, "Maccabi kazandı, durum 2-1. Ne olduğunu bilmiyorum, benim için de açıklaması kolay değil" ifadelerini kullandı.
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, 85-83 kaybettikleri Maccabi Tel Aviv maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:
"Son topu kaçırdık. Ondan öncesinde son iki saniyede aptalca bir faul yaptık, sonrasında da maç topunu kaçırdık. Sonuç olarak Maccabi kazandı, durum 2-1. Ne olduğunu bilmiyorum, benim için de açıklaması kolay değil. Maça şaşırtıcı bir başlangıç yaptık, ilk yarıda iyi basketbol oynamadık."
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