Ergin Ataman'dan yenilgi açıklaması: 'Ne olduğunu bilmiyorum'

Yayınlanma: 01.05.2024 - 09:46

Güncelleme: 01.05.2024 - 09:46

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, 85-83 kaybettikleri Maccabi Tel Aviv maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Son topu kaçırdık. Ondan öncesinde son iki saniyede aptalca bir faul yaptık, sonrasında da maç topunu kaçırdık. Sonuç olarak Maccabi kazandı, durum 2-1. Ne olduğunu bilmiyorum, benim için de açıklaması kolay değil. Maça şaşırtıcı bir başlangıç yaptık, ilk yarıda iyi basketbol oynamadık."