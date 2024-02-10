Ergin Ataman: 'OAKA ne demek gösterdik'

Panathinaikos'un hocası Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 09:22
Ergin Ataman: 'OAKA ne demek gösterdik'
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Panathinaikos Aktor Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'ya karşı 74-63 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Ergin Ataman'ın sözleri:

"Tüm oyuncularımızı kutlarım, bir kez daha harika mücadele ettiler. Buradan genç oyuncumuz Kalaitzakis'i özellikle kutlamak istiyorum, oyuna girdikten sonra bize müthiş bir enerji verdi ve Calathes'i durdurdu. İlk çeyrekte Calathes'i durdurmakta çok zorlanmıştık, ikili oyunlarda bize çok zarar verdi ama Kalaitzakis'in oyuna girişiyle işler değişti. İkinci çeyrekten itibaren harika savunma yaptık, Fenerbahçe de savunmada iyiydi ama biz Nunn'ın birebirleriyle fark yarattık ve maçı kazandık. Maçtan önce tüm Avrupa'nın OAKA atmosferinin ne demek olduğunu göreceğini söylemiştim, bugün bir kez daha muhteşem bir atmosfer vardı. Tüm oyuncularımı kutlarım."

"SADECE 74 SAYIYLA 11 SAYI FARK ATTIK"

"Sadece 74 sayı atabildiğimiz bir akşamda sıralamadaki en önemli rakiplerinizden birini 11 sayı farkla yenmemiz, karakterimizin büyük bir göstergesi. Hücumda iyi değildik, maça çok kötü başladık. Başlarda Calathes'in ikili oyunlarını savunmakta çok zorlandık, bu noktada birçok hata yaptık. Kalaitzakis'in oyuna girdikten sonra savunmada Calathes'i durdurması, maçın gidişatını değiştirdi. Kalaitzakis Calathes'in savunmasında harikaydı, çok agresif oynadı. Ayrıca maç boyunca Wilbekin'e karşı müthiş savunma yaptık. Şut atabilmesi için ona uygun boşlukları vermedik. Fenerbahçe'nin ekstra sayılarına engel olamadığımız tek oyuncusu Tarık Biberovic'ti, çok sayıda üçlük attı. Bunun dışında maç boyunca savunmada çok iyiydik. Kendrick Nunn'ın birebirlerini çok etkili kullansak bile hücumda en iyi akşamlarımızdan biri değildi. Buna rağmen sonuç olarak çok değerli bir galibiyet aldık."


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