Ergin Ataman'dan Fatih Terim sözleri: 'Çok keyifli olacak'

Yayınlanma: 27.12.2023 - 09:37

Güncelleme: 27.12.2023 - 10:14

Panathinaikos'un basketbol takımını emanet ettiği Ergin Ataman, Fatih Terim'in de futbolun başına getirilmesine çok sevindiği söyledi.

Ocak 2022'de Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımı çalıştırmayan Fatih Terim, Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'la 1.5 yıllığına anlaşma sağladı. Sezon başında bir başka Galatasaray efsanesi olan Ergin Ataman'ı basketbol takımının başına getiren Panathinaikos, futbolda da tercihini Türk çalıştırıcıdan yana kullandı. Terim'in Atina'ya gidecek olmasına sevinen Ergin Ataman Akşam Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.

'ÇOK KEYİFLİ OLACAK'

Fatih Terim ile birlikte Atina'da bulunmaktan keyif alacağını belirten Ergin Ataman, "Çok yoğunum. İstirahat edecek vakit yok. Sürekli antrenman ve maç var ancak hoca ile Atina'da birlikte olmak çok keyifli olacak" ifadesini kullandı.

'OLYMPİAKOS'UN İŞİ ARTIK ZOR'

Ergin Ataman ve Fatih Terim'le birlikte Galatasaray'da çalışan dönemin başarılı başkanı Ünal Aysal, "Bize emeği geçmiş olan hocalarımıza Galatasaray camiası olarak başarılar diliyoruz. Her ikisi de çok deneyimli teknik adamlar. Olympiakos'un işi bu yıl daha zor olacak" dedi.