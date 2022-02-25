Ergin Ataman: "Savaşı durdurun, masum insanların, çocukların ölüyor olması kabul edilemez"

25 Şubat 2022 Cuma, 00:07

THY Euroleague’in 27. haftasında Anadolu Efes Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv’i 109-77 gibi farklı bir skorla mağlup etti ve bu sezonki 13. galibiyetini elde etti.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, sözlerine "Savaşı durdurun, masum insanların, çocukların ölüyor olması kabul edilemez" diyerek başladı ve, "Maçta çok iyi oynadık. Maçtan son söylediler, 22 üçlük ile Euroelague’de bir maçta en çok üçlük atan takım olduk. Savunmada çok iyi oynadık. Rakip takımın oyun kurucularını çok iyi durdurduk. Hücumda topu çok iyi çevirdik. Bu akşam tam yüzdemizle oynadık. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bize inandılar. Son 40-45 gündür sahaya yansıtmaya başladık. Bugün kapalı gişe oynadık. Bu oyunu sürdürerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Son dönemde Türkiye Kupası’nı kazandık. 9 final var. Bu maçları kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

"SPORUN BİR BİRLEŞTİRİCİ BİR GÜÇ OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Bazı Euroleague takımlarının Rusya’ya maçlara gitmek istememesinin hatırlatılması üzerine Ataman, "Rusya’daki bütün maçlarımızı oynadık. Onlara karşı maçımız kalmadı. Sporun bir birleştirici bir güç olması gerektiğini düşünüyorum. Yarın Euroleague’in üst düzey yapacağı toplantıda bir çözüm bulmasını bekliyorum. Siyasi olarak, ekonomik olarak tedbirler alınabilir, unutulmasın ki spor dünyada birleştirici bir güçtür. Biz ülke olarak barışı savunan bir ülkeyiz. Bir çözüm bulunacağını düşünüyorum. Ama Rusya’da maç yapmak istemeyen takımlara da saygı duymak gerekiyor. Tansiyon düşene kadar bir dönem Rusya takımlarının sahalarında oynayacağı maçları tarafsız sahada yapılmasıyla çözüm olabilir. Rus takımlarının bütün maçlarının boykot etmenin sporun ruhuna aykırı olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.