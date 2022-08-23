Ergin Ataman: Türk halkına layık, son topa kadar savaşan bir takım yaratmak istiyoruz

23 Ağustos 2022 Salı, 16:29

Sinan Erdem Spor Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Hazırlık maçlarını bitirdik. Bu akşam son antrenmanımızı yapacağız. Sonra da tamamen resmi maçlara odaklanacağız. Çok zor bir sürece giriyoruz. Öncelikle Dünya Kupası elemelerindeki ikinci grup elemeleri başlıyor. Çok zorlu bir fikstürümüz var. İlk maçta Letonya ile karşılaşacağız. Oldukça zorlu bir maç. Letonya takımında Amerikan Basketbol Ligi'nden (NBA) üç oyuncu olacak. Uzun yıllar sonra ilk kez Porzingis de takıma dahil oldu ve hazırlık maçlarında oynadı. Bertans kardeşler ve Avrupa Ligi'nde de oynayan tecrübeli oyuncuları olan bir takım. Hemen ardından pazar akşamı burada Sırbistan ile gruptaki ikinci maçı oynayacağız. Salı günü de Avrupa Şampiyonası ilk etabı için Gürcistan'a gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Ataman, her maçın büyük önem taşıdığı bir döneme girdiklerini dile getirerek, "Takım olarak hazır olduğumuzu söyleyebilirim. İyi olduğumuz yönler var, eksiklerimiz hala var. Özellikle savunma anlamında tam olarak istediğimiz seviyede değiliz ama hücumda topu iyi paylaşıp hızlı oynayıp özellikle Cedi ve Furkan gibi skorer oyuncularımızı devreye sokarak yüksek sayılar atabiliyoruz. Larkin'in de devreye girmesiyle iddialı bir şekilde sezonun resmi maç bölümüne başlıyoruz. Bizim için önemli bir turnuva olan Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedefliyoruz. Avrupa'daki güç sıralamasında otoriteler bizi 6. sırada gösteriyor ama bunların hepsi kağıt üstünde. Biz bu sıralamanın üstüne çıkmaya çalışacağız. Türkiye'ye, Türk halkına layık, mücadele eden, sahada şartlar ne olursa olsun geri adım atmayan, son topa kadar savaşan bir takım yaratmak istiyoruz. Bunu, buradaki hazırlık maçlarında da gördük. Yeniden bir heyecan olduğunu gördük. İnşallah bu heyecanı yeniden Türkiye'ye kazandırırız" şeklinde konuştu.

Tecrübeli başantrenör, taraftarların, Dünya Kupası elemelerinde 28 Ağustos Pazar günü Sırbistan'ı ağırlayacakları maça büyük ilgi gösterdiğini vurgulayarak, "Biletler tükenmek üzere. Taraftarın desteği çok önemli. Saha içinde her pozisyondaki mücadelemizi taraftarla birlikte yapmalıyız. Sırbistan tam kadro geliyor. NBA'de en değerli oyuncu seçilen Jokic kadroda. Micic, Kalinic ve Bjelica kadroda. Gerçekten çok kuvvetli bir takım ama biz de iyi bir takımız. Saha avantajını kullanmak istiyoruz. Şu anda yeni oluşan gruba biz iki galibiyetle geldik. Sırbistan sadece bir galibiyetle bu gruba geldi. Önemli oyuncuları yoktu ama şimdi tam kadro geliyorlar. Türk sporseverler için de Micic ve Larkin'in karşı karşıya gelmesi açısından enteresan bir mücadele olacak" diye konuştu.

MELİH MAHMUTOĞLU: KENDİMİZE İNANIYORUZ, GÜVENİYORUZ

A Milli Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu ise, Sırbistan'ı ağırlayacakları karşılaşma için Türk basketbolseverlere destek çağrısında bulundu.

Mahmutoğlu ilk olarak şunları söyledi:

"İyi bir hazırlık süreci geçirdik. Bormio'da kampla başladık. İstanbul ve Yunanistan'da hazırlık maçları oynadık. Dünya Kupası elemelerinde iki önemli ve zor maçımız var. Sonrasında Avrupa Şampiyonası maçlarına çıkacağız. Bu dönem, tüm takımın yeniden kaynaşması ve Ergin ağabeyin neler istediğini daha iyi anlama konusunda bizim için verimli geçti. Çok şükür ciddi bir sakatlığımız yok. Son maçta Yiğitcan sakatlandı ama o da iyi durumda."

Mahmutoğlu, Letonya ve Sırbistan ile oynayacakları Dünya Kupası eleme maçlarını kazanacak güçte olduklarını ifade ederek, "Önümüzde deplasmanda oynayacağımız Letonya maçı var. Zorlu geçecektir. Üstüne burada Sırbistan ile karşılaşacağız. O da aynı değerde zor maç olacak. Letonya, Amerikan Basketbol Ligi'nden (NBA) oyuncuların da gelmesiyle kaliteli bir takıma sahip. Kendimize inanıyoruz, güveniyoruz. Oraya gidip umarım en iyi şekilde ülkemize galibiyetle döneriz. Sonrasında umarım pazar günü heyecanla beklediğimiz Sırbistan maçında güzel bir performans sergileriz. Grupta bizim altımızdalar. Kazanmak istiyoruz. Pazar günü taraftarımızı maça davet ediyorum. Türkiye Milli Takımı, taraftarıyla çok daha iyi oynayan, doğruları yapan, savaşan bir takım. İnşallah burada Sırbistan karşısında iyi oynayarak galibiyete ulaşırız" dedi.

Tecrübeli kaptan son olarak, elemelerdeki iki maçın ardından Avrupa Şampiyonası'na moralli ve hazır gitmeyi amaçladıklarını belirterek, grup aşamasında başarılı olarak Berlin'deki finallere kalmayı hedeflediklerini söyledi.