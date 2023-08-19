Ergin Ataman: 'Turnuvayı birinci bitirmek istiyoruz'

Yayınlanma: 19.08.2023 - 10:19

Güncelleme: 19.08.2023 - 10:19

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı finalinde İsveç'i 105-84 yenerek finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman ve takımın önemli isimlerinden Alperen Şengün basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İsveç'in tüm gücüyle oynadığını aktaran Ataman, "Maç kaybetmeden, çok iyi mücadele ederek, Ay-yıldızlı formayı en iyi şekilde temsil ederek ve iyi basketbol oynayarak finale kadar geldik. İsveç tabi ki bizim seviyemizde bir takım değil. Önemli olan bir yarı final maçının ciddiyetinde maç oynamak. Bu bir eleme maçı. Kazanan takımın final oynayacağı bir maçtı. Savunma hücum anlamında iyi işler yaptılar. Tüm güçleriyle oynadılar. Clarance'yi çok iyi durdurduk. Artık sekizinci günün sonunda hedef maça geldik. Müthiş bir taraftar vardı. Pazar günü daha da fazlasını istiyorum, salonu dolduracaklarına inanıyorum" diye konuştu.

"HIRVATİSTAN BASKETBOLDA BİR EKOL"

Finalde karşılaşacakları Hırvatistan ile ilgili de değerlendirmede bulunan Ergin Ataman, "Karşımızda bizim gibi tecrübeli bir takım olacak. Hırvatistan basketbolda bir ekol. Çok tecrübeli ve iyi oyuncuları var. Bizim de iyi bir takımımız var. Savunmamızı iyi yapmalıyız. Artık Pazar günü bir takım olimpiyat yolunda devam edecek. İnşallah pazar akşamı kazanıp turnuvayı birinci bitirmek istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.