EuroLeague'in en değerli oyuncusu belli oldu! 2006 yılından beri ilk kez...
Fransız ekip Monaco forması giyen ABD'li basketbolcu Mike James, EuroLeague normal sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) oldu.
AS Monaco forması giyen Mike James, THY EuroLeague'de 2023/24 sezonunun en değerli oyuncusu seçildi.
EuroLeague'de oynadığı 39 maçta 17.9 sayı, 4.1 ribaund, 5.1 asist, 1.2 top çalma istatistikleri tutturan 33 yaşındaki James, sayı krallığında ikinci, asist krallığında yedinci, ribaundlar içinde ise kısa oyuncular arasında en iyi oyunculardan biri oldu.
2006 YILINDAN BERİ İLK KEZ...
Mike James, sezon içerisinde efsanevi Vassilis Spanoulis'i geride bırakarak EuroLeague'de tüm zamanların en skorer oyuncusu olmuştu.
Öte yandan Mike James, Anthony Parker'ın 2006'da kazanması sonrası THY EuroLeague'de MVP ödülü alan ilk ABD'li oyuncu oldu.
Modern EuroLeague tarihinin MVP'leri şu şekilde:
2005 - Anthony Parker, Maccabi
2006 - Anthony Parker, Maccabi
2007 - Theo Papaloukas, CSKA Moskova
2008 - Ramunas Siskauskas, CSKA Moskova
2009 - Juan Carlos Navarro, Barcelona
2010 - Milos Teodosic, Olympiakos
2011 - Dimitris Diamantidis, Panathinaikos
2012 - Andrei Kirilenko, CSKA Moskova
2013 - Vassilis Spanoulis, Olympiakos
2014 - Sergio Rodriguez, Real Madrid
2015 - Nemanja Bjelica, Fenerbahçe
2016 - Nando De Colo, CSKA Moskova
2017 - Sergio Llull, Real Madrid
2018 - Luka Doncic, Real Madrid
2019 - Jan Vesely, Fenerbahçe
2020 - Ödül verilmedi.
2021 - Vasilije Micic, Anadolu Efes
2022 - Nikola Mirotic, Barcelona
2023 - Aleksandar Vezenkov, Olympiakos
2024 - Mike James, Monaco
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