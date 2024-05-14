EuroLeague'in en değerli oyuncusu belli oldu! 2006 yılından beri ilk kez...

Yayınlanma: 14.05.2024 - 16:31

Güncelleme: 14.05.2024 - 16:31

AS Monaco forması giyen Mike James, THY EuroLeague'de 2023/24 sezonunun en değerli oyuncusu seçildi.

EuroLeague'de oynadığı 39 maçta 17.9 sayı, 4.1 ribaund, 5.1 asist, 1.2 top çalma istatistikleri tutturan 33 yaşındaki James, sayı krallığında ikinci, asist krallığında yedinci, ribaundlar içinde ise kısa oyuncular arasında en iyi oyunculardan biri oldu.

2006 YILINDAN BERİ İLK KEZ...

Mike James, sezon içerisinde efsanevi Vassilis Spanoulis'i geride bırakarak EuroLeague'de tüm zamanların en skorer oyuncusu olmuştu.

Öte yandan Mike James, Anthony Parker'ın 2006'da kazanması sonrası THY EuroLeague'de MVP ödülü alan ilk ABD'li oyuncu oldu.

Modern EuroLeague tarihinin MVP'leri şu şekilde:

2005 - Anthony Parker, Maccabi

2006 - Anthony Parker, Maccabi

2007 - Theo Papaloukas, CSKA Moskova

2008 - Ramunas Siskauskas, CSKA Moskova

2009 - Juan Carlos Navarro, Barcelona

2010 - Milos Teodosic, Olympiakos

2011 - Dimitris Diamantidis, Panathinaikos

2012 - Andrei Kirilenko, CSKA Moskova

2013 - Vassilis Spanoulis, Olympiakos

2014 - Sergio Rodriguez, Real Madrid

2015 - Nemanja Bjelica, Fenerbahçe

2016 - Nando De Colo, CSKA Moskova

2017 - Sergio Llull, Real Madrid

2018 - Luka Doncic, Real Madrid

2019 - Jan Vesely, Fenerbahçe

2020 - Ödül verilmedi.

2021 - Vasilije Micic, Anadolu Efes

2022 - Nikola Mirotic, Barcelona

2023 - Aleksandar Vezenkov, Olympiakos

2024 - Mike James, Monaco