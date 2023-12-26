Son Dakika: Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi!

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2023 - 19:56
Son Dakika: Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi!
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Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Hoş geldin İmparator Fatih Terim" ifadeleri kullanıldı.

Fatih Terim'in, çarşamba günü Atina'ya giderek kendini Panathinaikos'un hocası yapacak 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

2010'dan beri Yunanistan'da şampiyonluk ipini göğüsleyemeyen Panathinaikos, 15 haftası geride kalan Yunanistan Ligi'nde zirvedeki PAOK'un 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.


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