Ergin Ataman'dan Fenerbahçe sözleri: 'Rakip takım oyuncularına ve taraftarına...'

Yayınlanma: 22.05.2024 - 12:05

Güncelleme: 22.05.2024 - 12:05

Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 12 yıl sonra THY EuroLeague'de Final Four'a taşıyan Ergin Ataman, başarılı geçen sezonu şampiyonluk kupasıyla taçlandırmak istiyor.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda en son 2012'de Final Four'da mücadele eden Panathinaikos, Ataman yönetimindeki ilk sezonunda yeniden bu başarıyı elde etti.

Türk başantrenör, 24-26 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek THY EuroLeague Final Four organizasyonu öncesinde açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM"

Panathinaikos'un 12 yıllık Final Four özlemine son vererek çok büyük bir başarıya imza attıklarını dile getiren Ergin Ataman, "Bu başarıda bir Türk başantrenör olarak bulunmak ülkem adına gurur verici. Bunu bir şampiyonlukla taçlandırabilirsek çok daha büyük olay olur. Bunu diğer 4 takımın başantrenörleri gibi ben de hayal ediyorum. Şampiyon olmayı tabii ki çok istiyorum" dedi.

"HİÇ GÖRÜLMEYEN BİR DURUM"

"Türk spor tarihinde birçok oyuncumuz yurt dışında başarılı oluyor ama tabii ki bir hocanın büyük bir takımla bu başarılara ulaşması çok nadir görülen ya da hiç görülmeyen bir durum" diyen Ataman, şöyle devam etti:

"Bu konuda bir misyon üstlendiğimi düşünüyorum. Bunu yıllar önce İtalya'da başarmıştım. Şimdi de Yunanistan'da başarmaya çalışacağım. Bir Yunan takımının başında başarmaya çalışacağım. Türkiye'den çok ciddi destek aldığımı söylemek istiyorum. Yunanistan'da bana inanılmaz bir sevgi ve destek var. Türkiye'de de her kademeden çok büyük bir destek aldığımı görüyorum. Bir Türk spor adamının bu başarısının gerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gerekse de tüm büyüklerimiz ve en önemlisi Türk halkı tarafından çok büyük gurur kaynağı olduğunu görüyorum. Herkese teşekkür ediyorum."

FENERBAHÇE MAÇI

Fenerbahçe Beko ile 24 Mayıs Cuma günü yapacakları yarı final maçını değerlendiren Ergin Ataman, kazananı günlük performansların belirleyeceğini kaydetti.

Zorlu bir rakiple finale çıkma mücadelesi vereceklerini aktaran Ataman, şu ifadeleri kullandı:

"Yarı finaldeki rakibimiz Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague çok önemli takımlarından biri. Biz de iyi bir ekibiz. Avrupa'nın 2 büyük basketbol takımı, yarı finalde karşı karşıya gelecek. Zorlu bir rakip. Sarunas Jasikevicius göreve geldikten sonra büyük bir çıkış gösterdiler. Sezon boyunca iyi basketbol oynadılar. Bize göre daha geniş bir kadroya sahipler. Biz daha dar rotasyonda oynayan bir takımız. Normal sezonda Fenerbahçe'ye İstanbul'da mağlup olduk. Atina'da ise yendik. Günlük performansların etkili olacağı bir maçın yaşanacağını düşünüyorum. İki takım da çok güçlü bir taraftar potansiyeline sahip. Tam bir yarı final maçı bizi bekliyor."

"ESKİYE DÖNMEMEK GEREKİYOR"

Ergin Ataman, 2019'da Anadolu Efes'in başında olduğu dönemde Rus temsilcisi CSKA Moskova ile oynadıkları THY EuroLeague finalinde Fenerbahçe taraftarıyla yaşadığı gerginliğin hatırlatılması üzerine, şu görüşleri paylaştı:

"2019'dan sonra Anadolu Efes'in başında Fenerbahçe'ye karşı birçok maça çıktım. Eskiye dönmemek gerekiyor. Şu an farklı bir durum var. Fenerbahçe'nin ateşli bir seyircisi var ama Panathinaikos taraftarı da o denli ateşli. Her iki taraftarın da sahadaki mücadeleye saygılı ve takımlarını destekleyen bir davranış içinde olmasını temenni ediyorum. Sahada Panathinaikos'un kazanması için gereken mücadeleyi vereceğim. Rakip takım oyuncularına ve taraftarına saygılı olacağım. Ancak benim hırsım ve kazanma azmim başka türlü yorumlanırsa bu, onların bilecekleri bir konu."

"MATEO HAK ETTİ"

Ergin Ataman, THY EuroLeague'de yılın başantrenörü seçilen Real Madrid'in başındaki Chus Mateo'nun bu ünvanı hak ettiğini söyledi.

Yılın antrenörü seçiminde kullanılan yöntemin doğru olmadığını savunan Ataman, şunları kaydetti:

"Geçen sezon Real Madrid şampiyon oldu ama Chus Mateo en iyi başantrenör seçilmedi. Bu sezon da Real Madrid birinci bitirdi. Mateo'nun bu ünvanı hak ettiğini düşünüyorum. Önemli olan bu üst düzey kadroları başarıya ulaştırmak. Sportif başarı anlamında bunu hak etti ama geçen yıldan bu yana en büyük çıkışı Panathinaikos yaptı. Benim eleştirdiğim tek konu, yılın başantrenörü seçiminin yöntemi eleştiriye çok açık. 2021'de yılın başantrenörü seçildim. Bunu başantrenörlerin yapması çok saçma. Sınıf başkanı seçilmesi gibi. Gelecekte bu seçimin her ülkeden belirlenen basın mensupları ve kulüplerin genel menajerleri tarafından yapılması gerektiğini düşünüyorum. Benim için önemli olan 15-20 kişinin oyuyla yılın başantrenörü olmak değil takımımı şampiyon yapabilmek. Yılın başantrenörlüğüne hangi yılda ve nasıl layık görüldüğümü hatırlamıyorum. Ancak üst üste 2 kez THY Avrupa Ligi şampiyonu olduğumu ve dünya basketbol kamuoyunun bunu konuştuğunu, takdir ettiğini çok iyi hatırlıyorum."

6. ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ

Başantrenörlük kariyerinde 5 Avrupa kupası bulunan Ergin Ataman, Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başında 6. şampiyonluğun mücadelesini verecek.

Deneyimli başantrenör, İtalya'nın Montepaschi Siena takımıyla 2002'de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012'de FIBA EuroChallenge Kupası, Galatasaray ile 2016'da ULEB Avrupa Kupası ve Anadolu Efes'in başında 2021 ile 2022'de THY EuroLeague şampiyonlukları elde etti. Ataman, Panathianikos AKTOR ile ilk sezonunda THY EuroLeague şampiyonluğuna ulaşması durumunda Avrupa'da 6. kez kupa sevinci yaşayacak.