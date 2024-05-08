Ergin Ataman'dan Final Four açıklaması: 'EuroLeague şampiyonluğu için geliyoruz'
EuroLeague play-off beşinci maçında kendi evinde ağırladığı Maccabi Tel Aviv'i mağlup ederek Almanya'daki Final Four'a gitmeye hak kazanan Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Ataman, "Bu yumrukları bir kez daha göstermek istiyorum. Tüm Türkiye için, tüm Türk vatandaşları için. EuroLeague şampiyonluğu için geliyoruz, bu yumruklar bütün Avrupa'ya gelsin" dedi.
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Maccabi'yi geçerek isimlerini Final Four'a yazdırdıkları maçın ardından konuştu.
Ergin Ataman yaptığı açıklamada, "İnanılmaz bir atmosferle seriyi tekrar taşımayı başardık. Harika bir sezon geçirdik. Hiçbir zaman özgüvenimizi kaybetmedik. Her zaman kendimize, oyuncularımıza inandık" dedi.
"BU YUMRUKLAR BÜTÜN AVRUPA'YA GELSİN"
Başarılı çalıştırıcı ayrıca, "Bu yumrukları bir kez daha göstermek istiyorum. Tüm Türkiye için, tüm Türk vatandaşları için. EuroLeague şampiyonluğu için geliyoruz, bu yumruklar bütün Avrupa'ya gelsin!" ifadelerini kullandı.
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