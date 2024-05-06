EuroLeague'de Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv maçına Türk hakem!

Ergin Ataman yönetimindeki Panathiniakos'un EuroLeague play-off turu çeyrek final beşinci maçında kendi evinde Maccabi Tel Aviv'i ağırlayacağı mücadelede Türk hakem Emin Moğulkoç görev alacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2024 - 16:14
EuroLeague'de Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv maçına Türk hakem!
Abone Ol google-news

THY EuroLeague'de 7 Mayıs Salı günü oynanacak Panathinakos - Maccabi Tel Aviv play-off serisi beşinci maçında Türk hakem Emin Moğulkoç görev yapacak.

YARDIMCI HAKEM OLARAK GÖREV ALACAK

Başarılı hakem Emin Moğulkoç, zorlu karşılaşmada birinci yardımcı olarak görev yapacak. Karşılaşmanın diğer hakemleri ise Ilia Belosevic (Sırbistan) ve Mehdi Difallah (Fransa) olacak.

Moğulkoç, Maccabi'nin 85-83 galip geldiği serinin dördüncü karşılaşmasında da birinci yardımcı hakem olarak sahadaydı.

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos ile Maccabi Tel Aviv arasındaki 2-2 beraberlik bulunan seride beşinci ve son maçı kazanan Final Four oynamaya hak kazanacak.


Emin Moğulkoç haberleri Panathinaikos haberleri maccabi tel aviv haberleri euroleague haberleri

İlgili Haberler

Ergin Atamanlı Panathinaikos seriyi son maça taşıdı

Ergin Atamanlı Panathinaikos seriyi son maça taşıdı
Panathinaikos'tan Fatih Terim itirafı: 'Türkiye'de güçlü biri, herkesi tanıyor'

Panathinaikos'tan Fatih Terim itirafı: 'Türkiye'de güçlü biri, herkesi tanıyor'
Ergin Atamanlı Panathinaikos, Final Four'u zora soktu

Ergin Atamanlı Panathinaikos, Final Four'u zora soktu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Prof. Dr. Gözütok, MEB’in taslağında amacın ulusu ümmet yapmak olduğunu söyledi: Kulluğun sonu ortaçağ

Prof. Dr. Gözütok, MEB’in taslağında amacın ulusu ümmet yapmak olduğunu söyledi: Kulluğun sonu ortaçağ
Gelinim Mutfakta 6 Mayıs 2024 Pazartesi puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 6 Mayıs 2024 Pazartesi puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?
Samsun'da Osayi-Samuel tezahüratları!

Samsun'da Osayi-Samuel tezahüratları!
Bakan Şimşek: Duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız!

Bakan Şimşek: Duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız!
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Mayıs 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte ikinci aday...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Mayıs 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte ikinci aday...
Hatay’da referandumla ilçe değişimi: Uzunkavak Mahallesi, Kumlu’ya geçti

Hatay’da referandumla ilçe değişimi: Uzunkavak Mahallesi, Kumlu’ya geçti
En samimi 4 burç: Bu burçlar cana yakınlığıyla biliniyor

En samimi 4 burç: Bu burçlar cana yakınlığıyla biliniyor
H.K.G. davasında yeni gelişme: Duruşma ertelendi!

H.K.G. davasında yeni gelişme: Duruşma ertelendi!