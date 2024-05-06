EuroLeague'de Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv maçına Türk hakem!
Ergin Ataman yönetimindeki Panathiniakos'un EuroLeague play-off turu çeyrek final beşinci maçında kendi evinde Maccabi Tel Aviv'i ağırlayacağı mücadelede Türk hakem Emin Moğulkoç görev alacak.
THY EuroLeague'de 7 Mayıs Salı günü oynanacak Panathinakos - Maccabi Tel Aviv play-off serisi beşinci maçında Türk hakem Emin Moğulkoç görev yapacak.
YARDIMCI HAKEM OLARAK GÖREV ALACAK
Başarılı hakem Emin Moğulkoç, zorlu karşılaşmada birinci yardımcı olarak görev yapacak. Karşılaşmanın diğer hakemleri ise Ilia Belosevic (Sırbistan) ve Mehdi Difallah (Fransa) olacak.
Moğulkoç, Maccabi'nin 85-83 galip geldiği serinin dördüncü karşılaşmasında da birinci yardımcı hakem olarak sahadaydı.
Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos ile Maccabi Tel Aviv arasındaki 2-2 beraberlik bulunan seride beşinci ve son maçı kazanan Final Four oynamaya hak kazanacak.
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