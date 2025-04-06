Ergin Ataman'dan Kendrick Nunn iddialarına yanıt!
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, ay-yıldızlı formayı giyeceği iddia edilen Kendrick Nunn hakkında açıklamalarda bulundu.
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Kendrick Nunn'ın milli formayı giyeceğine ilişkin iddiaları yalanladı.
Ataman HT Spor'a yaptığı açıklamada, "Milli takımın ABD'li devşirmesi Shane Larkin'dir. Şu an için başka bir oyuncu ile temasımız yok" ifadelerine yer verdi.
Kendrick Nunn
3 ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Ekim 2023'te Yunan ekibine katılan Nunn, takımıyla bir EuroLeague bir Yunanistan Ligi ve bir Yunanistan Kupası şampiyonlukları yaşadı.
ABD'li oyuncu bu sezon takımıyla THY Euroleague'de çıktığı 31 maçta 20.8 sayı 3.6 ribaund 4.2 asist ortalamaları yakaladı.
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