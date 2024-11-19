Ergin Ataman'dan Macaristan maçı için taraftara çağrı!

Yayınlanma: 19.11.2024 - 16:40

Güncelleme: 19.11.2024 - 16:40

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) Elemeleri B Grubu'nda 22 ve 25 Kasım'da Macaristan ile oynayacağı maçlar öncesi medya günü düzenlendi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen medya gününe Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Başkanvekili Harun Erdenay, Yönetim Kurulu Üyeleri Kerem Tunçeri, Hüseyin Beşok, Gülşah Akkaya, Bahar Çağlar Ökten, Sportif Direktör Alper Yılmaz, Amerika Kıtası Oyuncu Temsilcisi Doğuş Balbay, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman ve ay-yıldızlı basketbolcular katıldı.

Medya gününde basın mensuplarına açıklamada bulunan Ergin Ataman, Macaristan'ın dikkat edilmesi gereken bir takım olduğunu vurgulayarak, "Dün akşam itibarıyla hazırlıklarımıza başladık. Avrupa Şampiyonası elemelerinde Macaristan ile önce içeride sonra da pazartesi günü Macaristan'da olmak üzere iki maç yapacağız. Tecrübeli oyuncuları var. Özellikle Adam Hanga, İspanya'nın Badalona takımında oynuyor. EuroLeague tecrübesi olan bir oyuncu. Uzun oyuncularını değiştirmişler. Devşirme oyuncu Valencia'da oynuyor. Daha çok FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynayan oyunculardan kurulu bir takım. Zoltan Perl, Şampiyonlar Ligi'nde 24 sayı ortalamayla oynayan bir oyuncu. Sonuçta Avrupa basketbolunda bu tip pencere maçları her takım için zor geçiyor. Onun için de taraftar desteğine ihtiyacımız var. Özellikle İstanbul'daki maçı mutlaka kazanmak istiyoruz. Tek tek bakıyoruz. Ondan sonrasına bakacağız" ifadelerini kullandı.

Macaristan Milli Takımı'nı analiz ederek hazırlıklarını yapacaklarını kaydeden Ataman, "Henüz Macaristan'ı tam olarak incelemedik. Önce kendi sistemimizi hazırlıyoruz. Bu akşamdan itibaren de Macaristan'ın son olarak geçen sene şubat ayında oynadığı maçlar var, İtalya ve İzlanda maçları. O maçları izleyeceğiz. Nate Reuvers yeni bir oyuncu. Onun da kendi takımında nasıl oynadığına bakacağız. Biz kadrodaki oyuncuların kapasitesine göre bir sistem tercihi yapacağız" şeklinde konuştu.

Cedi Osman

"BÜYÜK BİR HEDEF İÇİN BİR ARAYA GELDİK"

Elemelerde Macaristan'a karşı kritik iki maça çıkacaklarını belirten Cedi Osman, "Çok heyecanlıyım. Büyük bir hedef için bir araya geldik. Bu çok kritik maçları kazanıp büyük bir avantaj sağlamak istiyoruz. Hem benim hem Furkan'ın hem de Ömer'in tekrardan Avrupa'ya dönmüş olması, milli takım açısından da çok büyük fayda sağlayacak. Yaz aylarında gelip oynuyorduk ama bir türlü sezon içinde beraber olamıyorduk. O yüzden şimdi böyle bir fırsatımız da var. Elimizden geldiğince burada daha da birlik olarak yaza daha iyi hazırlanmak istiyoruz. En büyük hedefimiz o." değerlendirmesinde bulundu.

Sezon başında transfer olduğu Yunanistan ekibi Panathinaikos'u tercih etmesinde Ergin Ataman'ın payının büyük olduğunu aktaran Cedi Osman, "Hem uzun zamandır birbirimizi tanıyor olmamız hem de şu ana kadarki başardıkları, geçen sene Panathinaikos'ta yaşadığı şampiyonluk... Bu açıdan benim için kolay bir seçenek oldu. Yoğun bir tempo var. En son Avrupa Ligi'ndeyken bu kadar yoğun bir tempoda değildi ama şu anda daha yoğun bir tempo. Alışık olduğum için herhangi bir problem yok. NBA'den geleli çok olmadı ama ilk iki aydır biraz zorlandığımı söyleyebilirim. Her ne kadar yazları milli takım maçları oynuyor olsak da Avrupa Ligi seviyesindeki maçlar özellikle çok daha farklı. O yüzden bu adaptasyon süreci benim için biraz farklı geçiyor" yorumunu yaptı.

Genç oyunculara iyi bir örnek olmak istediğini dile getiren Cedi, "Alttan gelen bir jenerasyon var. Amacım tecrübelerimi aktarmak, abilik yapmak. A Milli Takım seviyesinde her zaman en üstleri hedeflediğimiz için bunu da herkese aşılamak istiyoruz. Bu seneden başlayarak, 2025 Avrupa Şampiyonası'ndan başlayarak hep en üstleri hedeflemek istiyoruz" diye konuştu.

Melih Tunca

"BANA VERİLEN ŞANSI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEK İSTERİM"

Milli takımda yer almanın en büyük hayallerinden biri olduğunu kaydeden milli oyuncu Melih Tunca, "Benim için inanılmaz güzel bir his. Çok güzel hissediyorum. Macaristan ile maçlarımıza en iyi şekilde hazırlanıp mutlu sonla ayrılmak istiyoruz. İyi çalışacağız, iyi hazırlanıp kazanacağız. İlk olarak bana verilen şans ve süreyi en iyi şekilde değerlendirmek isterim. Alttan da gelen oyuncuların ileride iyi bir etki sağlayacağını düşünüyorum" diye görüş belirtti.

Sarper David Mutaf

"BURADA OLMAK BÜYÜK BİR GURUR"

Milli basketbolcu Sarper David Mutaf, milli takıma seçildiği için mutlu olduğunu aktararak, "Burada olmak hayallerimden biriydi. Tüm Türk oyuncular bunun için çalışıyor. Burada olmak büyük bir gurur. Takıma destek olmak için elimden geleni yapacağım ve çalışacağım. Gelen oyuncular tabii ki çok önemli, değerli oyuncular. Onlardan öğreniyoruz. Hem onlarla çalışmak hem de hocamızla yan yana olmak bizim için çok büyük bir tecrübe. Ergin Ataman, Avrupa'nın en büyük koçlarından biri ve bence en büyük koçu. Oyuncu olarak ondan sahada bir şey duymak, öğrenmek, bence en güzel şey. Ben de ondan alabildiğimi almaya çalışacağım ve inşallah sahaya yansıtacağım" diye konuştu.