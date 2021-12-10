Ergin Ataman'dan TBF'ye tepki
Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, yarın ING Basketbol Süper Ligi'nde oynayacakları Afyon Belediyespor maçının ertelenmesine yönelik başvurularının reddedilmesine tepki gösterdi.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın saat 18.00'de deplasmanda oynayacakları Afyon Belediyespor maçının ertelenmesi veya saatinin erken saate alınması yönündeki başvurularını Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) reddetmesine tepki gösterdi.
Turkish Airlines EuroLeague'in 14'üncü haftasında dün Bayern Münih ile deplasmanda karşılaştıklarını ve bugün İstanbul'a yeni geldiklerini söyleyen Ataman, Afyon Belediyespor'un bu sezonun devamında Basketbol Gelişim Ligi (BGL) takımı ile mücadele edeceğini açıklamasını hatırlattı ve kendilerinin hafta içerisinde iki önemli EuroLeague maçına çıkacaklarını söyledi.
Ergin Ataman konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
"İstanbul'a şimdi indik ve EuroLeague'de çift maç haftası öncesinde Afyon Belediyespor'un BGL takımı ile oynamak için 6 saat otobüsle Afyonkarahisar'a gidiyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu'na (TBF) maçı erteleyin, İstanbul'a alın veya en azından yarın saat 13.00'te oynansın dedik ancak TBF, 'Değiştiremeyiz, maç saat 18.00'de' dedi. EuroLeague'de çift maç haftası öncesinde bir de Afyonkarahisar'a 6 saatlik otobüs yolculuğu yapıyoruz. Salı günü Baskonia, perşembe günü ise Maccabi ile çok önemli iki maçımız var. Afyon Belediyespor tam takım olarak oynasa yine tamam ancak antrenörü bile bizi arıyor, 'Kusura bakmayın, maça ben de çıkmayacağım. Maçı BGL takımımız oynayacak' diyor. Federasyon ise bu duruma seyirci, hiçbir olumlu yaklaşım yok. Hem Türkiye Ligi'ne hem bizlere zarar bir durum."
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