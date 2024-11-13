Panathinaikos, İsrailli rakibine acımadı!

Ergin Ataman'ın yönetimindeki Panathinaikos, THY EuroLeague'in 9. haftasında kendi evinde ağırladığı Maccabi Tel Aviv'i 93-87 mağlup etti.

Panathinaikos, İsrailli rakibine acımadı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.11.2024 - 09:20

THY EuroLeague 9. hafta maçında Panathinaikos, sahasında Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi.

Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos, Maccabi'yi 93-87 mağlup etti.

Maçın özeti şu şekilde:


Etiketler: #ergin ataman #Panathinaikos #maccabi tel aviv #euroleague

İlgili Haberler

Panathinaikos duyurdu: Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı!

Panathinaikos duyurdu: Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı!
Panathinaikos'tan Asvel'e farklı tarife!

Panathinaikos'tan Asvel'e farklı tarife!
Panathinaikos'ta şok karar: Fatih Terim'in halefi görevden alındı!

Panathinaikos'ta şok karar: Fatih Terim'in halefi görevden alındı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler