Panathinaikos taraftarlarından Filistin'e destek: 'Soykırımı durdurun'

Panathinaikos taraftarları, İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile oynanan maçta, üzerinde "Soykırımı durdurun, Filistin'e özgürlük" yazılı dev bir pano ile Filistin ve Lübnan bayrakları açtı.

Panathinaikos taraftarlarından Filistin'e destek: 'Soykırımı durdurun'
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AA
Yayınlanma: 13.11.2024 - 09:53

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunan Panathinaikos takımı ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv arasında oynan EuroLeague karşılaşması sırasında Filistin'e destek mesajı verildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, salı akşamı Atina'daki OAKA Stadı'nda oynanan maçta, Panathinaikos taraftarları hem Filistin hem de Lübnan bayrakları dalgalandırdı.

"SOYKIRIMI DURDURUN"

Maccabi Tel Aviv'e karşı oynanan maçta, Panathinaikos'lu sporseverler, üzerinde "Soykırımı durdurun, Filistin'e özgürlük" yazılı dev bir pano da açtı.

Karşılaşmayı Panathinaikos, 93-87 kazandı.


Etiketler: #Panathinaikos #maccabi tel aviv #filistin #israil

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