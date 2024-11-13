Panathinaikos taraftarlarından Filistin'e destek: 'Soykırımı durdurun'
Panathinaikos taraftarları, İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile oynanan maçta, üzerinde "Soykırımı durdurun, Filistin'e özgürlük" yazılı dev bir pano ile Filistin ve Lübnan bayrakları açtı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunan Panathinaikos takımı ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv arasında oynan EuroLeague karşılaşması sırasında Filistin'e destek mesajı verildi.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, salı akşamı Atina'daki OAKA Stadı'nda oynanan maçta, Panathinaikos taraftarları hem Filistin hem de Lübnan bayrakları dalgalandırdı.
"SOYKIRIMI DURDURUN"
Maccabi Tel Aviv'e karşı oynanan maçta, Panathinaikos'lu sporseverler, üzerinde "Soykırımı durdurun, Filistin'e özgürlük" yazılı dev bir pano da açtı.
Karşılaşmayı Panathinaikos, 93-87 kazandı.
Etiketler: #Panathinaikos #maccabi tel aviv #filistin #israil
Spor Haberleri
- Türk Hava Yolları, adını 8'li final turuna yazdırdı
- Fenerbahçe, burs verdiği çocukları ağırladı!
- FIFA yeni sistem için çalışmalara başladı!
- Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray itirafı!
- Türkiye-Galler maçının hakemi belli oldu!
- Hasan Arat'tan adalet çağrısı
- Fenerbahçe'de hedef Ansu Fati...
- Kasımpaşa'da Hakan Keleş dönemi resmen başladı!
- Serie A'nın dev kulübü Okan Buruk ile görüştü...
- Rıza Çalımbay: Emre Mor ve Chamberlain'i istedik, olmad
En Çok Okunan Haberler
-
- Ülkü Ocakları'ndan protesto: MHP'li başkandan tehdit!
- İki ünlü markanın balları sahte çıktı!
- Nasuh Mahruki'den ilk açıklama Cumhuriyet'e
- ‘Çalışanı yok, müdürü 90 bin lira maaş alıyor’
- Atatürk 'sticker'ına basan kişiyi uçarak dövdü
- 'Alnı secdeye düşenlerin iktidarında...'
- 'Üs bölgesi' kamera görüntüleri ortaya çıktı
- 9 sayfalık not bırakmışlar
- 'Sessiz katil' konusunda önemli uyarılar
- Yazarımız Meydan'dan, Acemoğlu'na 'Atatürk' yanıtı