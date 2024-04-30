Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos'tan tepki: 'Umarım doğru değildir'

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Maccabi Tel-Aviv maçı öncesinde EuroLeague yönetimine sert bir eleştiride bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 17:45
Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos'tan tepki: 'Umarım doğru değildir'
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Maccabi Tel-Aviv'in, EuroLeague Playoffları'nda 2. sırada yer alan Panathinaikos'a karşı 1-1'lik skorla Atina'dan kaçmayı başarmasının ardından seri, İsrail takımının Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynayacağı Belgrad'a taşındı.

TARAFTAR GELECEK İDDİASI

Sarı-lacivertli taraftarların Sırbistan'ın başkentine gelmesinin ardından Panathinaikos başkanı Dimitris Giannakopoulos, sosyal medya hesabında böyle bir ihtimali eleştirdiği bir video yayınladı.

Giannakopoulos'un eleştirisi Ekim 2023'ün sonunda İstanbul'da yapılan EuroLeague Genel Kuruluna kadar uzanıyor.

"TARAFTAR OLMAYACAKTI"

Dimitris Giannakopoulos, Maccabi Tel-Aviv yönetiminin Belgrad'da oynanacak tüm maçları seyircisiz oynayacağını hatırlattı ve şu paylaşımda bulundu:

"Maccabi orada tüm maçların seyircisiz şekilde oynanacağını söylemiş ve söz vermişti. Ve aniden 2.000 hayranın olacağı her yerde okuyorum. Umarım bu doğru değildir. EuroLeague, oyunun başlaması ve Maccabi'nin Genel Kurul'da söz verdiği koşullar altında başlaması için ne gerekiyorsa yapacaktır diye umut ediyoruz. Hepimiz Maccabi'nin bu ligin bir parçası olması gerektiğine oy verdik, ancak CSKA Moskova şu anda öyle değil. Umarım EuroLeague gerekeni yapar."


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