Galatasaray'dan Beknaz Almazbekov'a profesyonel sözleşme

Galatasaray, Beknaz Almazbekov ile 2025-26 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2023 - 18:01
Galatasaray'dan Beknaz Almazbekov'a profesyonel sözleşme
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Galatasaray, Beknaz Almazbekov ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 18 yaşındaki futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar kontrat imzalandığı belirtildi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"Akademi futbolcumuz Beknaz Almazbekov ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır"

Galatasaray'ın U19 Takım'ında forma giyen Beknaz, çıktığı 35 maçta 12 gol attı ve 4 asist yaptı.


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