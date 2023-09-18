Galatasaray'dan Beknaz Almazbekov'a profesyonel sözleşme

Yayınlanma: 18.09.2023 - 18:01

Güncelleme: 18.09.2023 - 18:01

Galatasaray, Beknaz Almazbekov ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 18 yaşındaki futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar kontrat imzalandığı belirtildi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"Akademi futbolcumuz Beknaz Almazbekov ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır"

Galatasaray'ın U19 Takım'ında forma giyen Beknaz, çıktığı 35 maçta 12 gol attı ve 4 asist yaptı.