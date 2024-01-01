Sözleşmesi feshedilmişti: Eric Bailly'den Beşiktaş'a veda mesajı!

Beşiktaş'tan ayrılarak İspanyol ekip Villarreal'e transfer olan Fildişi Sahilli futbolcu Eric Bailly, sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak siyah-beyazlı takımın taraftarlarına veda etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2024 - 21:11
Sözleşmesi feshedilmişti: Eric Bailly'den Beşiktaş'a veda mesajı!
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Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği ve ardından Villarreal'e imza atan Eric Bailly, bir paylaşım yaptı.

Fildişi Sahilli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muhteşem Beşiktaş taraftarlarına sıcak karşılamaları ve destekleri için teşekkür ederim. Beşiktaş'ta geçirdiğim süre kısa olsa da taraftarlardan gördüğüm sevgi sonsuza kadar benimle kalacak" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta 8 maçta oynayan Bailly, 537 dakika sahada kaldı. 29 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ta, Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından performans yetersizliği ve takım içindeki uyumsuzluk nedeniyle Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Jean Onana ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.


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