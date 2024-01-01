Eski Beşiktaşlı Vagner Love, 39 yaşında yeni takımına imza attı!
Süper Lig'de Beşiktaş ve Alanyaspor forması giyen Brezilyalı futbolcu Vagner Love, ülkesinin takımı Atletico Goianiense ile anlaştı.
Ülkemizde bir dönem Beşiktaş ve Alanyaspor formalarını giyen 39 yaşındaki golcü futbolcu Vagner Love'ın yeni takımı belli oldu.
Son olarak Sport Recife forması giyen Vagner Love, Brezilya Serie B ekibi Atletico Goianiense ile anlaştı.
60 MAÇTA 30 GOLE KATKI
Brezilya ekibi Goianiense, anlaşmanın 1 sezonluk olduğunu açıklarken, transferin bedelsiz gerçekleştiğini belirtti.
Önceki sezon Recife formasıyla toplam 60 maça çıkan Vagner Love, 23 gol ve 7 asistlik performansa imza attı.
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