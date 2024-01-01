Eski Beşiktaşlı Vagner Love, 39 yaşında yeni takımına imza attı!

Süper Lig'de Beşiktaş ve Alanyaspor forması giyen Brezilyalı futbolcu Vagner Love, ülkesinin takımı Atletico Goianiense ile anlaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2024 - 19:43
Eski Beşiktaşlı Vagner Love, 39 yaşında yeni takımına imza attı!
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Ülkemizde bir dönem Beşiktaş ve Alanyaspor formalarını giyen 39 yaşındaki golcü futbolcu Vagner Love'ın yeni takımı belli oldu.

Son olarak Sport Recife forması giyen Vagner Love, Brezilya Serie B ekibi Atletico Goianiense ile anlaştı. 

60 MAÇTA 30 GOLE KATKI

Brezilya ekibi Goianiense, anlaşmanın 1 sezonluk olduğunu açıklarken, transferin bedelsiz gerçekleştiğini belirtti.

Önceki sezon Recife formasıyla toplam 60 maça çıkan Vagner Love, 23 gol ve 7 asistlik performansa imza attı.


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