Eski Beşiktaşlı Vagner Love, 39 yaşında yeni takımına imza attı!

Yayınlanma: 01.01.2024 - 19:43

Güncelleme: 01.01.2024 - 19:43

Ülkemizde bir dönem Beşiktaş ve Alanyaspor formalarını giyen 39 yaşındaki golcü futbolcu Vagner Love'ın yeni takımı belli oldu.

Son olarak Sport Recife forması giyen Vagner Love, Brezilya Serie B ekibi Atletico Goianiense ile anlaştı.

60 MAÇTA 30 GOLE KATKI

Brezilya ekibi Goianiense, anlaşmanın 1 sezonluk olduğunu açıklarken, transferin bedelsiz gerçekleştiğini belirtti.

Önceki sezon Recife formasıyla toplam 60 maça çıkan Vagner Love, 23 gol ve 7 asistlik performansa imza attı.