Manchester United'dan sürpriz Sir Alex Ferguson kararı!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da kulüp elçisi olarak görev yapan Sir Alex Ferguson'ın sözleşmesinin feshedildiği kaydedildi.

Manchester United'dan sürpriz Sir Alex Ferguson kararı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2024 - 16:10

Manchester United'a geçen yıl ortak olan ve futbol yönetimini devralan Sir Jim Ratcliffe yönetimindeki INEOS maliyetleri azaltmak için yeni kararlar almaya devam ediyor.

NTV Spor'un Athletic'ten aktardığı haberde INEOS'un Sir Alex Ferguson'ın kulüp elçisi görevine son verdiğini ve sözleşmesinin feshedildiği belirtildi. Ferguson'ın sezon sonunda görevinden ayrılacağı kaydedildi.

Maliyet azaltma programı kapsamında Jim Ratcliffe'in Alex Ferguson'la görüştüğü ve artık ödeme yapılmasını istemediği için bu kararın alındığı ifade edildi.

ALEX FERGUSON'IN KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine East Stirlingshire'da başlayan ve sonrasında sırasıyla St. Mirren, Aberdeen ve İskoçya Milli Takımı'nı çalıştıran Alex Ferguson, 1986'da Manchester United'a imza attı.

Manchester United'da 1490 maça çıkan ve 27 yıl görevinde kalan Alex Ferguson kazandığı birçok kupayla tarihe geçti.

13 şampiyonlukla Premier Lig'i en çok kazanan teknik direktör olan Ferguson Şampiyonlar Ligi (2), FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa, UEFA Kupa Galipleri Kupası, F.A. Cup (5), Lig Kupası (4), Community Shield (10) zaferleri yaşadı.


Etiketler: #Sir Alex Ferguson #manchester united #Sir Jim Ratcliffe

İlgili Haberler

İngiliz basınından flaş iddia: Manchester United'da Altay Bayındır krizi!

İngiliz basınından flaş iddia: Manchester United'da Altay Bayındır krizi!
Fenerbahçe'nin rakibi Manchester United'a Noussair Mazraoui'den kötü haber!

Fenerbahçe'nin rakibi Manchester United'a Noussair Mazraoui'den kötü haber!
Fenerbahçe maçı öncesi Manchester United'da sakatlık!

Fenerbahçe maçı öncesi Manchester United'da sakatlık!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler