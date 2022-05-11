Erick Pulgar: 'Galatasaray'da kalmak bana bağlı değil'

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın İtalyan kulüp Fiorentina'dan kiraladığı Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar, geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı. Pulgar, "Transfer bana bağlı değil. Buna karar verecek birçok insan var. Neler olacağına bakacağız" dedi.

cumhuriyet.com.tr
11 Mayıs 2022 Çarşamba, 18:59
Erick Pulgar: 'Galatasaray'da kalmak bana bağlı değil'
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Galatasaray'ın sezon ortasında Fiorentina'dan kiraladığı Erick Pulgar, geleceğiyle ilgili konuştu.

Pulgar, "Transfer bana bağlı değil. Buna karar verecek birçok insan var. Neler olacağına bakacağız" açıklamasını yaptı.

"OYNADIKÇA KENDİME GÜVENİYORUM"

Son dönemde artan forma süresiyle ilgili olarak konuşan Şilili oyuncu, "Oynadıkça kendime güvenim artıyor. Ancak, daha fazla forma süresi bulmayı umuyordum" ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki Şilili oyuncu, Galatasaray formasıyla 8 lig maçında 346 dakika süre buldu, gol katkısı sağlayamadı.


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