Erick Pulgar: 'Galatasaray'da kalmak bana bağlı değil'
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın İtalyan kulüp Fiorentina'dan kiraladığı Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar, geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı. Pulgar, "Transfer bana bağlı değil. Buna karar verecek birçok insan var. Neler olacağına bakacağız" dedi.
Galatasaray'ın sezon ortasında Fiorentina'dan kiraladığı Erick Pulgar, geleceğiyle ilgili konuştu.
Pulgar, "Transfer bana bağlı değil. Buna karar verecek birçok insan var. Neler olacağına bakacağız" açıklamasını yaptı.
"OYNADIKÇA KENDİME GÜVENİYORUM"
Son dönemde artan forma süresiyle ilgili olarak konuşan Şilili oyuncu, "Oynadıkça kendime güvenim artıyor. Ancak, daha fazla forma süresi bulmayı umuyordum" ifadelerini kullandı.
28 yaşındaki Şilili oyuncu, Galatasaray formasıyla 8 lig maçında 346 dakika süre buldu, gol katkısı sağlayamadı.
Video Haberler
- 'Kaçak gelinler' operasyonu: 18 kişi gözaltında
- Tecrübeli futbolcu Arda Turan'dan itiraf!
- Yasağa karşı harekete geçildi
- 'Eskişehirimiz özgürlüklerle anılmayı hak ediyor'
- Büyükçekmece Gölü'nde dikkat çeken yosun artışı
- Bursa'da AVM'de yangın paniği: Tavan çöktü
- Tokat’ta patlama: 1’i ağır, 4 çocuk yaralı
- 'Kadayıfçı Olcay' silahlı saldırıda öldürüldü
- Soylu, CHP'yi 'İnönü' ile hedef aldı
- 2 yaşındaki bebeğine sigara içirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarikat evinde 1'i bebek 11 ceset bulundu
- Kolaya büyük zam
- 'İktidarın kabusu olabilir'
- Dip dalga büyüyecek
- Gürsel Aksel Stadı’nda açılış ve kapanış Beşiktaş’tan
- Raylar üzerinde başı kesik halde bulundu
- Kaftancıoğlu kararı iktidarın kâbusu olabilir
- Taksim Cami kapısına Mercedes çektiler
- 'Eskiden düşmanları olarak gördüğü...'
- 'AKP WhatsApp grupları kaynıyor'