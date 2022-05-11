Erick Pulgar: 'Galatasaray'da kalmak bana bağlı değil'

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 18:59

Galatasaray'ın sezon ortasında Fiorentina'dan kiraladığı Erick Pulgar, geleceğiyle ilgili konuştu.

Pulgar, "Transfer bana bağlı değil. Buna karar verecek birçok insan var. Neler olacağına bakacağız" açıklamasını yaptı.

"OYNADIKÇA KENDİME GÜVENİYORUM"

Son dönemde artan forma süresiyle ilgili olarak konuşan Şilili oyuncu, "Oynadıkça kendime güvenim artıyor. Ancak, daha fazla forma süresi bulmayı umuyordum" ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki Şilili oyuncu, Galatasaray formasıyla 8 lig maçında 346 dakika süre buldu, gol katkısı sağlayamadı.