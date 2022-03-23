Erick Pulgar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Milli maçlar sebebiyle Şili'de bulunan Galatasaraylı futbolcu Erick Pulgar'dan kötü haber geldi. Şili Futbol Federasyonu, Erick Pulgar'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Şili Futbol Federasyonu, Galatasaray'da forma giyen Erick Pulgar'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Erick Pulgar, semptom göstermedi. Evinde izolasyona alındı ve sağlık durumu iyi. İzolasyon sürecinin ardından milli takım sağlık ekibi tarafından durumu tekrar gözden geçirilecektir. Pulgar dışındaki tüm oyuncuların, teknik ekibin ve çalışanların testleri negatif çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Pulgar'ın yerine Şili Milli Takımı'na Colo Colo'dan orta saha oyuncusu Esteban Pavez'in kadroya eklendiği duyuruldu.
Şili Milli Takımı, 24 Mart Perşembe günü Brezilya ile karşılaşacak.
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