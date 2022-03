İrem Barut Galatasaray'da!

23 Mart 2022 Çarşamba, 09:29

Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Kayserispor Kadın FK’da ayrılık. Sarı kırmızılı takımın 2004 doğumlu savunma oyuncusu İrem Barut, bundan sonraki süreçte Galatasaray Hepsiburada Kadın FK forması giyecek.

İrem Barut yaptığı paylaşımda, “5 yıldır formasını büyük bir gururla taşıdığım Yukatel Kayserispor Kadın FK ailemden ayrılıyorum. Bu forma altında her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Acısıyla, tatlısıyla çok güzel anılarım oldu burada. Şimdi kendim için yeni bir başlangıç yapmanın vakti geldi. Desteğinizi her zaman kalbimde hissedeceğim. Kulüpte bulunduğum süre boyunca beni her zaman destekleyen ablalarıma, kardeşlerime ve buralara kadar yükselmemi sağlayan Mutlu Önal’a, Osman Bahadır Kökoğlu’na, Şafak Aytaş’a ve Sercan Erdoğan hocalarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Unutmayın ki ayrılıklar da sevdaya dâhildir. Her şey için teşekkürler. Hakkınızı helal edin” dedi.

Kulüpten yapılan açıklamada ise "Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımımız, kadrosunu İrem Barut ile güçlendirdi. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu’nda mücadele eden takımımız, Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübü’nden 2004 doğumlu genç defans oyuncusu İrem Barut’u kadrosuna kattı. İrem Barut’a hoş geldin der, Galatasaray forması altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.