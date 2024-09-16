Erik ten Hag'dan Antony sorusuna flaş yanıt: 'Davranış ve tutumları iyi olan...'

Yayınlanma: 16.09.2024 - 21:17

Güncelleme: 16.09.2024 - 21:17

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, bu sezon forma şansı bulamayan Antony için açıklama yaptı.

"Antony, Barnsley ile oynayacağınız Lig Kupası maçında oynayacak mı?" sorusuna Hag, "Her gün antrenman yapıyoruz ve bu oyuncuların formayı hak ettiklerini göstermeleri gerekiyor" dedi.

Erik ten Hag

Açıklamalarına devam eden Hollandalı teknik direktör, "Davranış ve tutumları iyi olan ve antrenmanda iyi performans gösteren her oyuncu formaya adaydır" diye konuştu.

BU SEZON 1 DAKİKA OYNADI

Manchester United'ın Ajax'tan 95 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Brezilyalı 24 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon sadece 1 dakika süre alabildi.

Manchester kariyeri boyunca 83 maça çıkan Antony, 11 gol ve 5 assitlik performans sergiledi.