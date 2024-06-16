Erik ten Hag'dan Dusan Tadic sözleri: 'Birlikte çalıştığım...'
Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, eski futbolcusu Dusan Tadic'ten övgüyle bahsetti.
Premier Lig ekibi Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag, Hollanda'da yayın bir televizyon kanalına konuk oldu.
Ten Hag, Ajax'ta görev yaptığı dönemde birlikte çalıştığı Fenerbahçeli Dusan Tadic'ten övgüyle bahsetti.
Hollandalı çalıştırıcı eski futbolcusuyla ilgili, "Birlikte çalıştığım en profesyonel futbolculardan biri. Takım için harika bir lider. Takımı da kendisine çekiyor ve sorumluluğu üstleniyor. Disipline gerçekten çok önem veriyor ve her zaman formda. Takımda her zaman dinamizim ve ruh olmasını sağlıyor. Onunla çok fazla maç kazandık" dedi.
5 YIL AJAX'TA FORMA GİYDİ
Dusan Tadic, Ajax'a 2018'de Southampton'dan transfer oldu.
Tadic, 2023'de Ajax'tan ayrılıp Fenerbahçe'ye imza atmıştı.
Ajax'ta 241 maça çıkan Dusan Tadic bu karşılaşmalarda 105 gol ve 112 asist kaydetti.
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