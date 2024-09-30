Erik ten Hag'ın kaderi Mourinho'nun elinde: 'Baskı daha da artacak'

Yayınlanma: 30.09.2024 - 14:10

Güncelleme: 30.09.2024 - 14:10

Manchester United, sezona oldukça kötü başladı ve Old Trafford'da Tottenham'a 3-0 yenilerek 6 haftası geride kalan ligde 3. mağlubiyetini aldı; ligde de 12. sıraya geriledi.

Yaz döneminde Thomas Tuchel, Roberto de Zerbi, Thomas Frank ve Marco Silva'nın aralarında bulunduğu menajerlerle görüşen Manchester United'ın yeni futbol yönetimi, Erik ten Hag ile yola devam etme kararı aldı.

Ten Hag'a duyulan güvenin neticesinde Joshua Zirkzee, Manuel Ugarte, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui ve Leny Yoro transfer edildi.

KADER MAÇLARINDAN BİRİ FENERBAHÇE

Bugüne kadar transfere 600 milyon Euro'dan fazla para harcayan ve sözleşmesi 2026'da sona erecek olan Erik ten Hag'ın yönetimi masaya yatırıldı.

3-0'lık mağlubiyet sonrası Sportif Direktör Dan Ashworth, İcra Kurulu Başkanı Omar Berrada, yönetici Jason Wilcox ve kulübün yeni hissedarı Ineos'un spor direktörü Sir Dave Brailsford, Erik ten Hag'ın geleceğini masaya yatırdı.

Sporx'te yer alan habere göre, uzun süren zirveden Erik ten Hag'a son bir şans verme kararı çıktı. Hollandalı teknik adamın, ekim sonuna kadar oynanacak Porto (D), Aston Villa (D), Brentford, Fenerbahçe (D) ve West Ham United (D) maçlarından olumlu sonuçlar alamaması durumunda görevden alınacağı belirtildi.

"BİR KORKUM YOK"

Erik ten Hag ise maç sonu düzenlenen basın toplantısında, bir soru üzerine gönderilmekten korkmadığını dile getirdi.

Hollandalı teknik adam, "Görevimden alınıp alınmayacağımı düşünmüyorum. Hepimiz yaz aylarında kulübün yeni lider grubuyla görüştük ve birlikte kalma kararı aldık. Bir organizasyon olarak neleri geliştirmemiz gerektiğini ve nasıl bir kadro kurmak istediğimiz net bir şekilde gözden geçirerek bu kararı aldık. Yaz transfer döneminde yaşananlar, Ugarte'nin geç katılması nedeniyle bunun biraz zaman alacağını biliyorduk. Organizasyonda bazı iyileştirmeler yapmamız gerekiyor. Biraz daha zamana ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"KAR TOPU TEPEDEN GELİYOR, ÇIĞ OLACAK!"

Manchester United'ın Tottenham karşısında aldığı ağır yenilgi sonrası bir dizi eski İngiliz ve Manchester United futbolcusu, Ten Hag'a tepki gösterdi.

Chris Sutton; "Bu tür bir performans sonrası teknik direktörün görevinden alınması gerekir" dedi.

Robbbie Savage, "Bence bu hafta büyük kararı vermek zorundalar. Ten Hag'ın zamanı doldu" ifadelerini kullandı.

Jamie Redknapp, "Ten Hag işini nasıl koruyor, anlayamıyorum. Tamamen kaybolmuş. Bunu tersine çeviremez. Yeterince zaman tanındı, sabır gösterildi" yorumunu yaptı.

United'ın eski kaptanlarından ve İngiltere'nin en gözde yorumcularından Gary Neville, "Manchester Unitedlı futbolcular bu hafta bir kriz toplantısı yapmak zorunda. Soyunma odası hızlı bir şekilde kontrol altına alınmalı. Baskı daha da artacak. Giderek acımasızlaşacak. Çaba ve kalite açısından iğrenç performanslar izliyorum. Kar topu tepeden aşağı yuvarlanmaya başladı ve hızla büyüyor. Erik ten Hag bunu durdurmalı. Bu şok edici mağlubiyetten sonra artık ayılmalı" dedi.