Toni Kroos'tan Manchester United itirafı!
Futbola veda eden Toni Kroos, 2014 yılında Manchester United ile anlaştığını ancak bu transferin gerçekleşmediğini söyledi.
Real Madrid kariyeri sonrası yaz aylarında futbol kariyerini noktalayan Toni Kroos, Premier Lig için gelen soruya cevap verdi.
'MANCHESTER UNITED İLE ANLAŞMIŞTIM'
Kroos, "Premier Lig'de oynamak ister miydiniz?" şeklinde gelen sorunun ardından, "2014 yılında Manchester United ile anlaşmıştım. Ancak Manchester United, benim için Bayern Münih ile görüşen David Moyes'u görevden aldı ve Louis van Gaal'ı göreve getirdi. Sonra iki kulüp de anlaşmayı bozmaya karar verdi" şeklinde cevap verdi.
34 yaşındaki Alman eski yıldız, o dönem Bayern Münih'ten Real Madrid'e transfer olmuş ve 10 yıl boyunca İspanyol devinin formasını giymişti.
Etiketler: #Toni Kroos #manchester united #David Moyes
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