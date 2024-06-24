Erkek Kılıç Takımı Avrupa üçüncüsü oldu! Türk eskrim tarihine geçti...

Erkek Kılıç Milli Takımı, İsviçre'de düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda Almanya'yı mağlup ederek bronz madalya elde etti.

AA
Yayınlanma: 24.06.2024 - 00:00
Erkek Kılıç Takımı Avrupa üçüncüsü oldu! Türk eskrim tarihine geçti...
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İsviçre'de düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda Erkek Kılıç Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

TÜRK ESKRİM TARİHİNE GEÇTİ

Türkiye Eskrim Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Basel şehrinde devam eden şampiyonada Enver Yıldırım, Furkan Yaman, Muhammed Furkan Kalender ve Tolga Aslan'dan oluşan milli takım, üçüncülük maçında Almanya'yla karşılaştı.

Rakibini 45-42 yenen Erkek Kılıç Milli Takımı, Avrupa üçüncülüğünü elde etti. Bu başarı, 2022'den sonra Türk eskrim tarihinde ikinci Avrupa derecesi oldu.


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