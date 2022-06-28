Erkek Milli Artistik Jimnastik Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı
Erkek Milli Artistik Jimnastik Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı.
Erkek Milli Artistik Jimnastik Takımı altın madalyanın sahibi oldu.
Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 3. gününde, artistik jimnastik branşında erkekler takım finali yapıldı.
Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil ve Sercan Demir'den oluşan milli takım, 251,25 puanla podyumun zirvesine çıktı.
İtalya, 246,1 puanla gümüş, Fransa ise 242,9 puanla bronz madalya elde etti.
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