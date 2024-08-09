Erkekler 200 metrede zirvenin sahibi Letsile Tebogo!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, Atletizm erkekler 200 metrede Botsvana'dan Letsile Tebogo altın madalya kazandı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atletizm erkekler 200 metrede Botsvana'dan Letsile Tebogo altın madalya elde etti.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm erkekler 200 metrenin finalleri gerçekleştirildi.
Botsvana'dan Letsile Tebogo 19.46'lık derecesiyle altın madalyaya uzanırken, ABD'li Kenneth Bednarek 19.62'lik derecesiyle gümüş, ABD'li Noah Lyles 19.70'le bronz madalya kazandı.
Öte yandan 100 metrede altın madalya kazanan Noah Lyles, 200 metrede bunu başaramadı.
Ayrıca Lyles, yarıştan sonra basın mensuplarına verdiği röportajda, 6 Ağustos Salı günü Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ancak yine de yarışmaya katıldığını söyledi.
Letsile Tebogo haberleri Atletizm haberleri Paris 2024 Olimpiyat Oyunları haberleri olimpiyat haberleri
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'den sürpriz Ferdi Kadıoğu kararı!
- Süper Lig'de 2024-2025 sezonu başlıyor!
- Futbolda bronz madalyanın sahibi belli oldu!
- Cirit atmada altın zirve Arshad Nadeem'in!
- Ulugbek Rashitov üst üste 2. kez altın madalya kazandı!
- Kadınlar uzun atlamada altın madalya Davis-Woodhall'ın!
- Daniele Santarelli: 'Bronzu kazanmak istiyoruz'
- Halter kadınlar 59 kiloda altın madalya Shifang Luo'in!
- Erkekler 200 metrede zirvenin sahibi Letsile Tebogo!
- Çizme'ye takıldık
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'da korkunç kaza...
- Japonlar paylaştı:100 yaşını geçmenin 4 sırrı!
- Erkan Baş'tan, Kurtulmuş ziyareti sonrası açıklama
- Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı
- Olimpiyatlarda yüzme bilmeyen yüzücünün efsane hikayesi!
- ‘Hesaplaşalım, hodri meydan’
- Ege yaylalarında hasat başladı: Kilosu 15 TL'ye düştü
- ‘İnsanlık onurları yerlerde sürünüyor’
- 'TikTok maalesef şeytanın avukatlığını yapıyor '
- Domates üreticilerinin eylemine müdahale!