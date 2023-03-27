Erkekler Intercity Süper Ligi'nde Buz Beykoz, 2-1 öne geçti
Erkekler Intercity Süper Ligi'nde Buz Beykoz, Buzadam'ı 4-3 yendi. Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride Buz Beykoz, 2-1 öne geçti.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu 2022-2023 Sezonu Erkekler Intercity Süper Ligi'nin final serisinde Buz Beykoz, Buzadam'ı 4-3 yenerek seride 2-1 öne geçti.
Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin üçüncü maçı Zeytinburnu Buz Adası'nda oynandı.
Buz Beykoz, çekişmeli geçen maçta rakibini 4-3 yendi ve seride 2-1 öne geçme başarısı gösterdi.
Final serisinde dördüncü maç, 28 Mart Salı günü oynanacak.
ÜÇÜNCÜLÜK SERİSİNDE DE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 2-1 ÖNE GEÇTİ
Üçüncülük mücadelesinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Zeytinburnu Belediyespor serinin üçüncü maçında karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı 6-3 kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, seride 2-1 öne geçmeyi başardı.
Bu serideki dördüncü maç da 28 Mart'ta yapılacak.
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