Erkekler Intercity Süper Ligi'nde Buz Beykoz, 2-1 öne geçti

Erkekler Intercity Süper Ligi'nde Buz Beykoz, Buzadam'ı 4-3 yendi. Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride Buz Beykoz, 2-1 öne geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 07:18
Erkekler Intercity Süper Ligi'nde Buz Beykoz, 2-1 öne geçti
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Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu 2022-2023 Sezonu Erkekler Intercity Süper Ligi'nin final serisinde Buz Beykoz, Buzadam'ı 4-3 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin üçüncü maçı Zeytinburnu Buz Adası'nda oynandı.

Buz Beykoz, çekişmeli geçen maçta rakibini 4-3 yendi ve seride 2-1 öne geçme başarısı gösterdi.

Final serisinde dördüncü maç, 28 Mart Salı günü oynanacak.

ÜÇÜNCÜLÜK SERİSİNDE DE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 2-1 ÖNE GEÇTİ

Üçüncülük mücadelesinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Zeytinburnu Belediyespor serinin üçüncü maçında karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 6-3 kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, seride 2-1 öne geçmeyi başardı.

Bu serideki dördüncü maç da 28 Mart'ta yapılacak.


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