Erkekler Milletler Ligi'nde yarı finalistler belli oldu!

Fransa ile Slovenya, Erkekler Milletler Ligi'nde yarı finale yükselen ekipler oldu.

AA
Yayınlanma: 29.06.2024 - 09:27
Erkekler Milletler Ligi'nde yarı finalistler belli oldu!
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Voleybolda FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde (VNL) Fransa ve Slovenya, yarı finale yükseldi.

Polonya'nın Lodz şehrinde düzenlenen finallerde çeyrek final maçları tamamlandı.

İTALYA VE ARJANTİN VEDA ETTİ

İkinci günün ilk maçında Fransa, İtalya'yı 3-2'yle geçerken, günün son maçında da Slovenya, Arjantin'i 3-2 yenerek yarı finalist oldu.

Yarı finallerde cumartesi günü Polonya-Fransa, Slovenya-Japonya maçları oynanacak.


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