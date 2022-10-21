Erling Haaland için astronomik tahmin: 1 milyar Sterlin
Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland'ın menajerliğini yapan Rafaela Pimenta "Haaland, bonservisine 1 milyar Sterlin verilen ilk oyuncu olabilir" dedi.
Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'dan sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'ye transfer olan Norveçli futbolcu Erling Haaland, İngiliz ekibiyle şimdiden 20 gole imza attı.
Oyuncunun menajeri Rafaela Pimenta, Sky Sport İtalya'ya verdiği röportajda Haaland'ın 1 milyar Sterlin bonservise ödenen ilk oyuncu olacağını iddia etti. Röportajda tereddüt etmeden gelecekteki bonservisi için "1 milyar Sterlin" diyen Pimenta, "Futbol, imaj, sponsorluk değerlerini düşündüğünüzde bu rakam kesinlikle olacak" dedi.
MBAPPE KARŞILAŞTIRMASI...
Erling Haaland ile Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldızı Kylian Mbappe'nin karşılaştırılmasının normal olduğu değerlendirmesini yapan Pimenta, "Erling'in bu rakama ulaşacak ilk oyuncu olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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