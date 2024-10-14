Erling Haaland milli takım için özür diledi

Norveç, UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Avusturya'ya 5-1 mağlup olmuştu. Norveçli yıldız Erling Haaland, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada mağlubiyet için özür diledi.

Erling Haaland milli takım için özür diledi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2024 - 21:03

Norveçli golcü Erling Haaland, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 5-1'lik Avusturya yenilgisi sonrası özür diledi.

Haaland, Martin Odegaard'ın yokluğunda sahaya kaptan olarak çıktı. Golcü futbolcu, özellikle 5-1'lik yenilgi sonrası açıklama yapmadığı için çok eleştirildi.

"HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

Haaland, eleştirilerin ardından, "Benim için çok kötü bir maçtı. Herkesten özür dilerim. Kasım ayındaki maçlarda hedefimiz altı puan" açıklamasında bulundu.

Norveç, Uluslar Ligi'nin kasım ayındaki programında Slovenya ile deplasmanda, Kazakistan ile sahasında karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #Erling Haaland #Norveç #Avusturya #uefa uluslar ligi

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