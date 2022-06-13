Erling Haaland var, Norveç'in problemi yok!
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Norveç, İsveç'i mağlup ederek ilk sıradaki yerini korudu. Erling Haaland 2 gol ve 1 asistle maça damgasını vurdu. Alexander Sörloth da skora katkı sağladı.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Norveç ile İsveç karşı karşıya geldi. Ulleval'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Norveç, 3-2'lik skorla kazandı.
Norveç'e galibiyeti getiren golleri 10 ve 54. dakikalarda Erling Haaland, 77. dakikada Alexander Sörloth kaydetti. Sörloth'un golünde asisti Haaland yaptı. İsveç'in golleri 62. dakikada Emil Forsberg ve 90+5. dakikada Viktor Gyokeres'ten geldi.
Erling Haaland, Norveç formasıyla çıktığı 21. maçta toplam 20 gole ulaştı.
Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Norveç, 10 puana yükselerek liderliğini korudu. İsveç ise 3 puanda kaldı.
Norveç, bir sonraki maçında Slovenya'ya konuk olacak. İsveç ise Sırbistan deplasmanına gidecek.
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