Erling Haaland yeni rekorla geri döndü!

29 Aralık 2022 Perşembe, 10:37

2022 FIFA Dünya Kupası arası sonrası İngiltere Premier Lig'de ilk maçına çıkan Manchester City, Leeds United'a konuk oldu. Elland Road Stadyumu'nda oynanan maçı City, 3-1 yendi. Oynanan karşılaşmada City'nin genç yıldızı Erling Haaland yıldızlaştı ve rekorlarına bir yenisini daha ekledi.

Erling Haaland

HAALAND SAHNEYE ÇIKTI!

Karşılaşmada ilk yarının son dakikasına girilirken sahneye çıkan Rodri, 45+1'de attığı golle takımını öne geçirdi. 51. dakikada sahneye çıkan Haaland attığı golle farkı ikiye çıkardı. 64'te bir kez daha fileleri havalandıran Haaland, üç farklı üstünlüğü getirdi. 73'te Struijk'in golüyle skor 3-1'e geldi ve maç bu skorla sona erdi.

14 MAÇTA 20 GOL!

Haaland, Manchester City formasıyla çıktığı 14 maçta 20 gole ulaşarak Premier Lig tarihinde bu sayıya en erken ulaşan isim olmayı başararak rekorlarına bir yenisini ekledi.