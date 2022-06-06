Erling Haaland'dan Beşiktaş'ın eski stoperi Alexander Milosevic hakkında olay sözler
Norveç'in, İsveç'i 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Erling Haaland , maçın ardından Beşiktaş'ın eski İsveçli stoperi Alexander Milosevic hakkında flaş sözler sarf etti. Haaland, "Ayağımı kıracağını söyledi. 1.5 dakika sonra gol attım. Sonra da golümü onun önünde kutladım" diye konuştu.
Norveçli golcü Erling Haaland, Beşiktaş'ın eski İsveçli stoperi Alexander Milosevic ile ilgili konuştu.
Norveç'in İsveç'i 2-1 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Haaland, "Daha maçın ilk dakikasında bana o...u dedi. Güldüm. Sonra ayağımı kıracağını söyledi. 1.5 dakika sonra gol attım. Sonra da golümü onun önünde kutladım" ifadelerini kullandı.
*Alexander Milosevic
Erling Haaland daha sonra, "Norveç için oynarken çok mutluyum, çok gururluyum. Gol attığım zaman ne kadar gururlandığımı gözlerimden okuyabilirsiniz. Harika bir his. Bu ülkeyi daha fazla mutlu etmek istiyorum. Çünkü, Norveçliler daha fazla mutluluğu hak ediyor" diyerek sözlerini noktaladı.
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