Samsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile anlaşmaya vardı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Bayram Bektaş'la bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktör Bayram Bektaş'la anlaştığı bildirildi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Bayram Bektaş ile yapılan görüşmeler sonucunda 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Teknik direktör Bayram Bektaş'ın, 8 Haziran Çarşamba günü Nuri Asan Tesislerindeki imza töreni katılacağı kaydedildi.
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