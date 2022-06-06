Samsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile anlaşmaya vardı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Bayram Bektaş'la bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
06 Haziran 2022 Pazartesi, 09:04
Samsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile anlaşmaya vardı
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktör Bayram Bektaş'la anlaştığı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Bayram Bektaş ile yapılan görüşmeler sonucunda 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Teknik direktör Bayram Bektaş'ın, 8 Haziran Çarşamba günü Nuri Asan Tesislerindeki imza töreni katılacağı kaydedildi.


Spor Toto 1. Lig Yılport Samsunspor Bayram Bektaş

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