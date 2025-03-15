Haaland'dan tarihe geçen performans!
Manchester City forması giyen Erling Haaland, Premier Lig'de 100'den az maçta forma giyip 100 gole katkı sağlayan ilk futbolcu oldu.
Manchester City forması giyen Erling Haaland, Premier Lig'de Brighton ile oynadıkları maçta tarihe geçti.
Norveçli golcü, karşılaşmanın 11. dakikasında kullandığı penaltıyı ağlara gönderdi.
Haaland, bu golüyle Premier Lig'de 100 maçtan az forma giyip 100 gole katkı sağlayan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.
Erling Haaland, söz konusu periyotta 94 maçta 84 gol ve 16 asistlik istatistik yakaladı.
Etiketler: #Manchester City #Erling Haaland #premier lig
Spor Haberleri
- Solskjaer'den sakatlık açıklaması
- Özel sporcularımızın madalya zaferi!
- Konya'da 11'ler belli oldu!
- Haaland'dan tarihe geçen performans!
- Metin Kurt adı İBB Tesisi'nde yaşatılacak
- Kasımpaşa'nın galibiyet hasreti sona erdi!
- TFF'den yabancı hakem kararı!
- Yuan Liying, Konya'da dünya rekoru kırdı
- Gaziantep FK'nın yükselişi devam ediyor!
- Murat Sancak'tan Galatasaray'a gönderme!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kabinede değişiklik
- GAİN Medya’yı kim satın aldı?
- Erdoğan’la ‘sıkı fıkı’ rektör
- Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları!
- Akademisyenlerden 'diploma' tepkisi
- 'Yandaş basının en hızlı tetikçileri...'
- Cinsel saldırı davasında skandal soru!
- Saray Gidicidir
- Yandaşın 'sınav belgesinde' hatalar zinciri!
- Bahçeli çalışmalarına ne zaman dönecek?