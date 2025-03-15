Haaland'dan tarihe geçen performans!

Manchester City forması giyen Erling Haaland, Premier Lig'de 100'den az maçta forma giyip 100 gole katkı sağlayan ilk futbolcu oldu.

Haaland'dan tarihe geçen performans!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.03.2025 - 18:44

Manchester City forması giyen Erling Haaland, Premier Lig'de Brighton ile oynadıkları maçta tarihe geçti.

Norveçli golcü, karşılaşmanın 11. dakikasında kullandığı penaltıyı ağlara gönderdi.

Haaland, bu golüyle Premier Lig'de 100 maçtan az forma giyip 100 gole katkı sağlayan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Erling Haaland, söz konusu periyotta 94 maçta 84 gol ve 16 asistlik istatistik yakaladı.


Etiketler: #Manchester City #Erling Haaland #premier lig

İlgili Haberler

Erling Haaland tarihe geçti: Manchester City, Tottenham'ı devirdi!

Erling Haaland tarihe geçti: Manchester City, Tottenham'ı devirdi!
Manchester City'den Haaland'a tarihi sözleşme!

Manchester City'den Haaland'a tarihi sözleşme!
Avrupa devinden flaş Haaland hamlesi!

Avrupa devinden flaş Haaland hamlesi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler