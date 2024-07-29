Erling Haaland'dan sert tepki: 'Futboldan bezdik'
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin 24 yaşındaki Norveçli oyuncusu Erling Haaland, yükselen maç sayısı hakkında tepkisini gösterdi.
Manchester City'nin dünyaca ünlü yıldızı Erling Haaland, yoğun maç takvimi hakkında açıklamalarda bulundu.
"FUTBOLDAN BEZDİK"
Yılda 70 civarı maça çıkmanın sağlıklı olmadığını söyleyen Haaland, "Yılda 70 maç oynarken, iyi durumda olmak, kaliteyi korumak çok kolay değil. EURO 2024'te oyuncuların ne kadar yorulduğunu hepimiz gördük. Bu durum onların performanslarını etkiledi. Futboldan ne kadar bezdiklerini yüzlerinden bile görebiliyordunuz" dedi.
Geçen sezon Manchester City formasıyla 45 resmi maça çıkan 24 yaşındaki Norveçli golcü, 38 gol 6 asistlik performans göstermişti.
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