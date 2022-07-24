Erling Haaland'ın golüyle Manchester City, Bayern Münih'i 1-0 yendi

24 Temmuz 2022 Pazar, 11:18

2022-2023 sezonu hazırlıkları devam ederken, ABD'de hazırlık maçları oynandı.

El Clasico'da Barcelona ezeli rakibi Real Madrid'i, Raphinha'nın tek golüyle devirirken, Arsenal de Chelsea'yi 4-0'lık farklı skorla geçti. Gecenin bir diğer büyük maçında ise Manchester City de Bayern Münih'le kozlarını paylaştı.

Borussia Dortmund formasıyla attığı gollerle Bayern Münih'i zorlayan Erling Haaland, City formasıyla da Bavyera ekibini boş geçmedi. Norveçli futbolcunun tek golü İngiliz ekibine 1-0'lık galibiyeti getirdi.

81 bin 400 kapasiteli Lambau Field Stadyumu da dev maçta tamamen doldu.



