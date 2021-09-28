Erman Kunter, TBF Başkanlık Seçimleri vaatlerini duyurdu

28 Eylül 2021 Salı, 16:48

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Adayı Erman Kunter, önümüzdeki ay gerçekleşecek federasyon seçimleri öncesinde vaatlerini açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamarda yapılacakların açıkladıkları ile sınırlı olmadığını, geri kalan projeleri ilerleyen günlerde açıklayacağını belirtti.

Kadın basketbolu, hakemler, bütçeler ve altyapı konusunda çeşitli vaatlerde bulunan Kunter'in açıklamaları şu şekilde:

Kadın ve Erkek Ligler Direktörleri kulüpler tarafından seçilecek.

Türkiye’de Kadın basketbolunun altın çağını yaşatan jenerasyon ile el ele vererek Potanın Perilerini yeniden kürsülerde yer alacağı bir yapılanma planladık. Kadın basketbolunu bundan böyle kadınlar yönetecek.

Merkez Hakem Kurulunu yeniden yapılandıracağız. Profesyonel hakemlik şartlarının sıkıntılarının farkındayız. Bu şartları hakemlerimizin lehine düzenleyeceğiz. Hakemlik kurumu ile basketbol camiası arasındaki bozulan güveni yeniden sağlayacağız.

Kulüp gelirlerimiz arttırılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun bütçesi şeffaf olacak. Yönetimin tüm harcamaları açık denetime tabii olacak ve kamuoyu ile paylaşılacak.

Altyapıların geliştirilmesi en önemli önceliklerimizden birisi.

Antrenör eğitimlerini tüm Anadolu’da yaygınlaştıracağız.

Lisanslı basketbolcu sayısını ve buna bağlı olarak da kulüp sayılarını arttıracağız.







