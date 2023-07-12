Yayınlanma: 12.07.2023 - 12:46

Güncelleme: 12.07.2023 - 12:46

Erman Toroğlu'nun kim olduğu, nereli, kaç yaşında, mesleği ne olduğu ve hangi takımlarda futbol oynadığı merak ediliyor. Şenol Güneş hakkında söyledikleriyle gündem olan Erman Toroğlu hakkında aramalar kız kazandı. Peki, Erman Toroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Erman Toroğlu mesleği ne? Erman Toroğlu hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Erman Toroğlu hakkında merak edilenler...

ERMAN TOROĞLU KİMDİR?

Erman Refik Toroğlu, 24 Kasım 1948 yılında Ankara, Altındağ'da dünyaya geldi. Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Yüksek tahsili için Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Kamu Yönetimi Bölümünü kazandı ve buraya kaydoldu; ancak eğitimini çeşitli sebeplerden dolayı tamamlayamadı. Daha sonra 1966-67 öğretim döneminde kaydolup yarım bıraktığı Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yönetim Bilimleri Fakültesi'nin kamu yönetimi bölümünden 1976 yılında mezun olarak yüksek tahsilini tamamladı. Lise yıllarında Gençlerbirliği'nde başlayan futbol hayatına profesyonel olarak sırasıyla Ankara Güneşspor, Mersin İdman Yurdu ve uzun yıllar kaptanlığını yaptığı MKE Ankaragücü'nde devam etti. Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra hakemliğe başladı, 1989 yılında FIFA kokartı aldı. 1991 yılında İsviçre ile San Marino arasındaki Euro 92 eleme maçını yönetti.

Cavit Çağlar'ın davetiyle siyasete girdi ve 1991 seçimlerinde, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden hocası olan Aydın Güven Gürkan'ın karşısına Mersin'de DYP'den aday oldu. Şansal Büyüka ile uzun yıllar önce Show TV ve ardından Lig TV'de yayınlanan Maraton adlı programda yorumculuk yaptı. Hürriyet gazetesinde yazarlık yapan Erman Toroğlu, 2010-2013 yılları arasında Telegol'de futbol yorumculuğu yaptı. 2004 yılında Hayat Bilgisi'ne konuk oyuncu olarak katıldı. 2015 yılının başlarında TRT Spor kanalında yorumculuk yapmış fakat kısa bir süre sonra çeşitli nedenlerden dolayı kanaldan ayrılmıştır. Şimdilerde ise maç sonralarında A Spor kanalında yorumculuk yapmaktadır.

Lise yıllarında tanışıp 1974'te evlendiği Şükran Toroğlu'ndan 2011'de ayrıldı, Kasım 2017'de anlaşmalı olarak boşandı. Bu evlilikten iki çocuğu bulunmaktadır. 2022 yılında kendisinden 34 yaş küçük olan eski avukatı Ezgi Yavuz'la evlendi.

ERMAN TOROĞLU HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

1967-1969 Ankara Güneşspor

1969-1977 Ankaragücü

1977-1978 Mersin İdman Yurdu



